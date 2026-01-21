МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

В ъншният министър Георг Георгиев изрази недоумение във връзка с разпространено прессъобщение от президентството, с което на българската общественост се съобщава за получена до президента Румен Радев покана от държавния глава на Съединените американски щати Доналд Тръмп за включване в негова инициатива, обозначена като „Съвет на мира“.

Поканата по официален ред е изпратена в неделя и получена в понеделник, като три дни по-късно, на фона на вече известна информация за участието на министър-председателя във форума в Давос, държавният глава избира да обяви нейното получаване, без да заяви своята позиция по съдържанието ѝ. До настоящия момент не е изразена позиция нито по инициативата за мир в Газа, нито по представяния 20-точков план, както и по други ключови въпроси от актуалния външнополитически дневен ред, заяви първият ни дипломат.

Тръмп покани Радев в елитния Съвет за мир

Според Георгиев възниква основателен въпрос за причините за това въздържание от заемане на ясна позиция и поемане на институционална отговорност, особено в контекста на факта, че в рамките на деветгодишен период държавният глава не е получавал покани и не е участвал в събития на най-високо равнище във Вашингтон и в Белия дом, а днес, при отправена покана, не представя ясно своето намерение и ангажимент.

Министърът в оставка счита, че в условията на засилена международна динамика и с оглед на предстоящите избори в България, темите от международния дневен ред изискват ясни, отговорни и категорични позиции.

Българските граждани имат право да знаят къде се намира страната ни, какви позиции защитава, каква политика провежда и към кое ценностно и цивилизационно пространство принадлежи, заяви министър Георгиев.

Правителството на Република България, ръководено от министър-председателя Росен Желязков, последователно и отговорно ще продължи да изпълнява своите ангажименти в рамките на конституционния си мандат, отстоявайки европейската идентичност на България, принадлежността ѝ към Европейския съюз, както и ролята ѝ на надежден партньор в трансатлантическото пространство и съюзник в НАТО, допълва Георгиев.