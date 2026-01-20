България

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката Радев до дни

Според Павлина Панова най-вероятно няма да се наложи Илияна Йотова отново да полага клетва

20 януари 2026, 19:04
Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев
Задържаните за обира на инкасо в Ихтиман остават в ареста

Задържаните за обира на инкасо в Ихтиман остават в ареста
МЗ с актуална информация за грипа у нас

МЗ с актуална информация за грипа у нас
Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект

Сачева: ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект
Седем области в страната са на прага на грипна епидемия

Седем области в страната са на прага на грипна епидемия
След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента
Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград
Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

М инути след депозирането на оставката на Румен Радев, пред камерата на NOVA застана председателят на Конституционния съд Павлина Панова, която освен това е и докладчик по образуваното дело №3. По думите ѝ то ще се реши в рамките на няколко дни.

„Времето, което е необходимо на КС да реши това дело, е няколко дни. То не разкрива някаква особена и фактическа правна сложност. По-различно е от делата, които обичайно разглежда Конституционният съд. По него няма фаза на допустимост и не се искат становища”, подчерта Панова.

В оставката си държавният глава не излага мотиви, а заявява, че вече го е направил в обръщението си към народа.

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

„Президентът продължава да е президент дотогава, докато КС не се произнесе с решение, с което обяви преустановяване на пълномощията му. От този момент – от датата на решението, държавният глава вече няма да заема длъжността”, подчерта докладчикът по делото.

Панова отбеляза, че при така подадената оставка не се изисква изслушване на Радев пред КС, за разлика от процедурата на импийчмънт, когато това се прави задължително.

„Вицепрезидентът по силата на самата Конституция ще стане президент и не е необходимо да има акт на съда, който да установи това обстоятелство. Общото мнение на съда е, че най-вероятно няма да се наложи г-жа Йотова отново да полага клетва, защото преминаване от едно качество в друго става по силата на Конституцията, а не по силата на някакъв избор”, подчерта председателят на Конституционния съд.

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

„Председателят на Народното събрание е жена, очаква се президент да бъде също жена. Председателят на КС е също жена. Председателят на Върховния съд, както никога досега не се е случвало, е жена. Мисля, че това не трябва да изненадва никого, защото и в световен мащаб, и в България жените са се доказали като много добри професионалисти”, коментира Панова.

Източник: NOVA    
Оставка на Румен Радев Конституционен съд Павлина Панова
Последвайте ни
Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Бойко Борисов с първи коментар за оставката на президента Румен Радев

Тръмп показа как превзема Гренландия

Тръмп показа как превзема Гренландия

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Откриха евро съкровище в стената на къща в Неготино

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката Радев до дни

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката Радев до дни

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

До 15 000 лева глоба, ако шефът ви кара да работите на студено

pariteni.bg
10 храни, които помагат при диария при кучето

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 12 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 12 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 12 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ</p>

365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ с укази, мита и депортации

Свят Преди 2 часа

Първата година на "Тръмп 2.0" донесе депортации, мита и залавянето на президента Мадуро

Невиждан потоп заля Тунис, има жертви

Невиждан потоп заля Тунис, има жертви

Свят Преди 2 часа

Най-малко четирима души загинаха

Нана Гладуиш е диагностицирана за трети път с рак

Нана Гладуиш е диагностицирана за трети път с рак

България Преди 2 часа

Тя уточни, че диагнозата е поставена навреме и според лекарите всичко е под контрол

Вижте неудобния момент, в който Дейвид Бекъм отказа да отговаря на въпроси за отношенията със сина си

Вижте неудобния момент, в който Дейвид Бекъм отказа да отговаря на въпроси за отношенията със сина си

Любопитно Преди 3 часа

Дейвид Бекъм демонстративно запази мълчание пред медиите в Давос, след като синът му Бруклин публично обвини него и Виктория Бекъм в контролиращо поведение, опити да разрушат брака му с Никола Пелц и години на емоционално напрежение

Декодираха Макрон: Какво написа на Тръмп и какво всъщност имаше предвид

Декодираха Макрон: Какво написа на Тръмп и какво всъщност имаше предвид

Свят Преди 3 часа

Апелът на френския президент разкрива по-дълбок подтекст за състоянието на геополитическия ред

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Любопитно Преди 3 часа

Ето нейната история, включително и теорията, че тя е била мистериозният „Агент 355“ – неизвестна жена шпионин, за която се смята, че е помогнала да се промени ходът на Войната за независимост

В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

Свят Преди 3 часа

ТАСС прогнозира коалиционно правителство с премиер Румен Радев

Еманюел Макрон

Защо Макрон разсмя лидерите в Давос? Речта му за „новия свят“

Свят Преди 3 часа

<p>Тръмп е Т-рекс, а &quot;жалките&quot;&nbsp;лидери трябва да му се противопоставят</p>

Тръмп е Тиранозавър рекс, а "жалките" лидери трябва да му се противопоставят, гневи се губернаторът на Калифорния

Свят Преди 3 часа

Водещият демократ атакува политиците, които се прекланят пред Тръмп: Или се сдушваш с него, или той те поглъща

„Последно лято“ – премиерен сериал по DIEMA FAMILY

„Последно лято“ – премиерен сериал по DIEMA FAMILY

Любопитно Преди 3 часа

Новата турска поредица ще се излъчва всеки делничен ден от 20:00 ч.

<p>1 година шоу в Овалния кабинет:&nbsp;Кадрите, които шокираха света</p>

1 година шоу в Овалния кабинет: Как втория мандат на Тръмп преобърна дипломацията с краката нагоре

Свят Преди 4 часа

Президентът често използва това историческо пространство, за да подписва укази или да приема световни лидери, смесвайки сериозни външнополитически теми с неочаквани детайли

"Да, България" иска да защитим Гренландия от Тръмп

"Да, България" иска да защитим Гренландия от Тръмп

България Преди 4 часа

Само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност спрямо нас самите

Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

България Преди 4 часа

Божанов: Ние имаме много ясни позиции по отношение на два приоритета

Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)

Великата китайска стена се превърна в леден капан (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

Очевидци заснеха сензационно видео, в което се вижда как хора се плъзгат надолу по ледената повърхност

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Любопитно Преди 4 часа

Захи Хавас твърди, че е изключително близо до откриването на отдавна изгубената гробница на кралица Нефертити – откритие, което би могло да промени разбирането ни за една от най-влиятелните жени в древния свят и да се превърне в кулминацията на неговата кариера

Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета

Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета

Свят Преди 4 часа

Лекорню излага правителството си на риск от вот на недоверие, като използва конституционен похват, за да финализира фискалните планове на Франция след месеци на блокиране

Всичко от днес

От мрежата

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Рая Пеева с любовно обяснение към Бахаров

Edna.bg

Сами Хосни кара ски във Франция

Edna.bg

Левски тренира пред погледа на Сираков и Боримиров

Gong.bg

Исак Соле: Искам да вкарвам във всеки мач, но ще е най-хубаво да се разпиша отново срещу Левски

Gong.bg

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката на Радев за няколко дни

Nova.bg

Какви ще са първите задачи на Илияна Йотова като президент и върховен главнокомандващ

Nova.bg