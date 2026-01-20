Председателят на КС: Ще решим делото за оставката Радев до дни

М инути след депозирането на оставката на Румен Радев, пред камерата на NOVA застана председателят на Конституционния съд Павлина Панова, която освен това е и докладчик по образуваното дело №3. По думите ѝ то ще се реши в рамките на няколко дни.

„Времето, което е необходимо на КС да реши това дело, е няколко дни. То не разкрива някаква особена и фактическа правна сложност. По-различно е от делата, които обичайно разглежда Конституционният съд. По него няма фаза на допустимост и не се искат становища”, подчерта Панова.

В оставката си държавният глава не излага мотиви, а заявява, че вече го е направил в обръщението си към народа.

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

„Президентът продължава да е президент дотогава, докато КС не се произнесе с решение, с което обяви преустановяване на пълномощията му. От този момент – от датата на решението, държавният глава вече няма да заема длъжността”, подчерта докладчикът по делото.

Панова отбеляза, че при така подадената оставка не се изисква изслушване на Радев пред КС, за разлика от процедурата на импийчмънт, когато това се прави задължително.

„Вицепрезидентът по силата на самата Конституция ще стане президент и не е необходимо да има акт на съда, който да установи това обстоятелство. Общото мнение на съда е, че най-вероятно няма да се наложи г-жа Йотова отново да полага клетва, защото преминаване от едно качество в друго става по силата на Конституцията, а не по силата на някакъв избор”, подчерта председателят на Конституционния съд.

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

„Председателят на Народното събрание е жена, очаква се президент да бъде също жена. Председателят на КС е също жена. Председателят на Върховния съд, както никога досега не се е случвало, е жена. Мисля, че това не трябва да изненадва никого, защото и в световен мащаб, и в България жените са се доказали като много добри професионалисти”, коментира Панова.