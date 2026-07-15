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Момче или момиче? Дилън Спраус и Барбара Палвин разкриха пола на първото си бебе

Дилън Спраус и супермоделът Барбара Палвин разкриха в подкаст пола на бъдещото си бебе. Актьорът сподели, че вече я наричат „principessa“ и няма търпение да бъде „татко на момиче“

15 юли 2026, 14:34
Момче или момиче? Дилън Спраус и Барбара Палвин разкриха пола на първото си бебе
Източник: БГНЕС

Д илън Спраус и Барбара Палвин споделиха още един вълнуващ момент по пътя към родителството. Само няколко седмици след като обявиха, че очакват първия си наследник, звездната двойка най-накрая разкри дали ще си има момче или момиче.

Голямото разкритие дойде по време на дебютния епизод на новия подкаст на актьора, наречен „Wildmen“. В него бъдещите родители разказаха за вълнението от първото бебе, избора на име и галеното прозвище, което малкото вече е получило в семейството.

Очаква се една малка „principessa“!

По време на подкаста унгарският супермодел подкани съпруга си да сподели щастливата новина с аудиторията.

„Искаш ли да им кажеш?“, попита Барбара.

Дилън с радост пое инициативата:

„Да, напоследък я наричаме principessa (принцеса на италиански). Не знам защо точно това се превърна в нашето кодово име... Но да, ще си имаме момиченце! Изключително съм развълнуван и нямам търпение да бъда мъжки татко на момиче (girl dad)“.

Дилън Спраус вече е готов за „чаени партита“

Според Барбара появата на малката госпожица ще изкара наяве много по-нежната и чувствителна страна на актьора от „Животът на Зак и Коди“.

„Ще бъдеш толкова стресиран покрай твоята принцеса“, пошегува се тя.

Дилън обаче изглежда напълно готов за предизвикателствата на бащинството, отговаряйки с усмивка: „Аз съвсем сериозно и без ирония обожавам чаени партита!“

Двойката сподели още, че все още избират идеалното име за своята „principessa“ и непрекъснато се колебаят между няколко варианта.

Любов като на филм

Дилън Спраус и Барбара Палвин обявиха бременността си през май тази година по време на престижния филмов фестивал в Кан. Тогава двойката позира на червения килим, като Барбара сияеше в дълга светлосиня рокля, нежно подчертаваща бременното ѝ коремче.

Това е поредната голяма стъпка за влюбените, които се запознаха на парти през 2017 г. и започнаха връзка година по-късно.

„Имам чувството, че намерих перфектния мъж. Той е изключително мил и нежен“, сподели Палвин пред Vogue малко след началото на романа им.

Двамата се сгодиха през юни 2023 г., а месец по-късно вдигнаха приказна сватба в родината на модела – Унгария.

Източник: The Sunday Guardian    
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