Свят

Вучич: Ще се върна като премиер след предсрочните избори

Сръбският президент обяви, че вотът ще се проведе до началото на декември и призова ЕС да приеме Западните Балкани като общ пакет

Василена Василева Василена Василева

15 юли 2026, 12:09
Вучич: Ще се върна като премиер след предсрочните избори
Президентът на Сърбия отправи и послание към Брюксел, призовавайки Европейския съюз да преразгледа политиката си за разширяване   
Източник: БТА

С ръбският президент Александър Вучич заяви, че възнамерява да се върне на поста министър-председател след предсрочните парламентарни избори, които по думите му ще се проведат до началото на декември.

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

В интервю за британския вестник Financial Times, цитирано от регионалната телевизия N1, Вучич посочи, че първо ще бъдат произведени парламентарни избори, а след това и президентски.

„Най-вероятно първо ще имаме парламентарни избори, а след това президентски. Парламентарните избори ще се проведат до началото на декември. Няма място за различни решения“, заяви сръбският държавен глава.

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  • Призив към ЕС за нов подход към разширяването

В интервюто, озаглавено „Големият взрив“, Вучич отправя и послание към Брюксел, призовавайки Европейския съюз да преразгледа политиката си за разширяване.

Според него вместо да оценява всяка държава поотделно, ЕС трябва да разглежда страните от Западните Балкани като общ пакет при бъдещото им присъединяване.

„Какво искате да изградите? Още по-строги граници между всички?“, казва Вучич.

По думите му едновременното присъединяване на държавите от региона би премахнало разделителните линии и би намалило риска от ново напрежение.

„Ако всички влезем заедно, няма да има граници между Прищина, Белград и всички останали. Регионът трябва да бъде обединен, а не да се превърне в нова конфликтна зона между хората, които влизат в ЕС, и тези, които са все още далеч от него“, заявява сръбският президент.

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  • Изявленията идват на фона на напредък на други кандидатки

Коментарите на Вучич съвпадат с нови стъпки в процеса на разширяване на Европейския съюз.

По време на срещи в Брюксел Черна гора и Албания затвориха нови преговорни глави по пътя си към членство, а Украйна и Молдова отвориха нов клъстер от преговорите.

Министърът по европейските въпроси на Ирландия Томас Бърн, чиято страна пое ротационното председателство на Съвета на ЕС, заяви, че този напредък изпраща ясен сигнал към всички кандидатки.

„Това е сигнал към всички страни кандидатки, че ако изпълнят своята част, ще бъдат възнаградени“, посочи той.

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  • Сърбия остава изправена пред сериозни предизвикателства

Financial Times отбелязва, че европейският път на Сърбия продължава да бъде затруднен от няколко ключови проблема. Сред тях са отношенията с Косово, както и критиките на Брюксел, свързани с върховенството на закона, борбата с корупцията и реформите в съдебната система.

Белград не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово. От 2011 г. двете страни водят диалог с посредничеството на Европейския съюз, но въпреки постигнатите споразумения част от тях все още не са изпълнени.

Нормализирането на отношенията между Белград и Прищина остава едно от основните условия за напредъка на Сърбия към членство в ЕС.

В интервюто си Вучич уверява, че правителството продължава да работи по законодателни промени, насочени към ограничаване на корупцията и изпълнение на европейските изисквания.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева    
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