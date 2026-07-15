България

ВСС прекрати дисциплинарното производство срещу Невена Зартова

Прокурорската колегия не откри достатъчно данни за дисциплинарно нарушение или престъпление

Василена Василева Василена Василева

15 юли 2026, 12:49
ВСС прекрати дисциплинарното производство срещу Невена Зартова
Повод за проверката бяха действия на Зартова, свързани с образуването на прокурорска преписка в СРП през май 2023 г.   
Източник: БТА

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да не налага дисциплинарно наказание на бившия административен ръководител на Софийската районна прокуратура Невена Зартова. Кадровият орган прекрати второто дисциплинарно производство срещу нея, след като прие, че по случая няма достатъчно данни за извършено дисциплинарно нарушение или престъпление.

  • Проверката започна след сигнал през 2024 г.

Дисциплинарното производство беше образувано след сигнал, внесен през февруари 2024 г. от тогавашния административен ръководител на Софийската градска прокуратура Илиана Кирилова. Предложението за образуване на дисциплинарна проверка беше изпратено до ВСС чрез изпълняващия тогава функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Повод за проверката бяха действия на Зартова, свързани с образуването на прокурорска преписка в Софийската районна прокуратура през май 2023 г.

  • Какво установи проверката

В хода на дисциплинарното производство са били анализирани пет конкретни действия на Зартова, извършени във връзка със случая.

В доклада на проверяващия прокурор се посочва, че част от тези действия биха могли да се тълкуват като неизпълнение на служебните задължения, дисциплинарно нарушение и поведение, което накърнява авторитета на съдебната власт.

Проверката е обхванала и работата на трима прокурори от Софийската районна прокуратура. Заключението е било, че спрямо тях няма основания за търсене на дисциплинарна отговорност.

  • ВСС не намери основания за санкция

След обсъждане на събраните материали Прокурорската колегия на ВСС е приела, че доказателствата не са достатъчни, за да бъде наложено дисциплинарно наказание на Невена Зартова.

С решението си кадровият орган прекратява второто дисциплинарно производство срещу бившия ръководител на Софийската районна прокуратура.

Случаят е част от поредица проверки и дисциплинарни производства, започнали през последните години във връзка с работата на ръководители и магистрати в прокуратурата, на фона на продължаващите дебати за съдебната реформа и отчетността в съдебната система.

Коя е Невена Зартова?

Невена Зартова беше административен ръководител на Софийската районна прокуратура – най-голямата районна прокуратура в страната. Името ѝ стана широко известно през 2023 г. след убийството на Мартин Божанов – Нотариуса, когато в публичното пространство се появиха твърдения за предполагаеми нерегламентирани контакти между магистрати и лица от неговото обкръжение.

След случая срещу Зартова бяха образувани няколко проверки и дисциплинарни производства, а тя беше освободена от поста административен ръководител. Самата Зартова нееднократно е отхвърляла отправените към нея обвинения и е заявявала, че не е извършила нарушения при изпълнение на служебните си задължения.

Решението на Прокурорската колегия на ВСС е вторият случай, в който дисциплинарно производство срещу нея приключва без налагане на наказание.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Марин Колев    
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