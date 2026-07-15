ПП с петиция: Настоява за проверка и подмяна на мантинелите по магистралите

От партията настояват опасните съоръжения да бъдат заменени с такива, които отговарят на изискванията за безопасност

„Продължаваме промяната“ започна петиция с искане за проверка и подмяна на разделителните мантинели по българските автомагистрали. От партията настояват опасните съоръжения да бъдат заменени с такива, които отговарят на изискванията за безопасност и могат ефективно да ограничат последствията при тежки катастрофи.

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„Настояваме опасните разделителни мантинели по българските автомагистрали да бъдат проверени и заменени със съоръжения, които действително могат да спасяват човешки животи. Бетонни мантинели по магистралите, не мантинели като солети“, заявяват от политическата формация.

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Повод за инициативата са зачестилите тежки пътнотранспортни произшествия, при които товарни автомобили преминават през разделителните съоръжения на магистралите, което води до сериозни последици и човешки жертви.

Искат независима проверка

От „Продължаваме промяната“ заявяват, че безопасността на пътя трябва да бъде приоритет и настояват за цялостна техническа проверка на разделителните съоръжения.

Сред исканията в петицията са резултатите от проверките да бъдат публично оповестени, а опасните, повредени или неподходящи за натоварването мантинели да бъдат заменени незабавно.

„Човешкият живот не може да струва по-малко от една качествена мантинела“, посочват от партията в публикация във Facebook, с която призовават гражданите да подкрепят инициативата.

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Проверка на обществените поръчки

От политическата формация настояват още да бъде извършена проверка на обществените поръчки, свързани с изграждането и поддръжката на пътните съоръжения.

Според тях трябва да бъдат анализирани техническите задания, заложените изисквания, цените, избраните изпълнители, приемането на обектите и осъщественият контрол върху качеството на извършената работа.

ПП настоява и за поемане на отговорност при установени нарушения – както от възложителите и изпълнителите, така и от институциите, които са упражнявали контрол.

„Българските граждани плащат милиони за изграждане и поддръжка на пътища и обезопасителни съоръжения. Те трябва да отговарят на реалното натоварване по магистралите и да издържат при тежки пътнотранспортни произшествия“, заявяват от партията.