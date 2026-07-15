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NOVA LAB Грижа: Отслабваме ли наистина с кафе, цигара и шоколад?

Клиничният диетолог Дерйа Кандиларов разкрива докъде може да ни доведе невежеството на тема диета

15 юли 2026, 12:07
NOVA LAB Грижа: Отслабваме ли наистина с кафе, цигара и шоколад?
Източник: NOVA LAB

В този епизод на подкаста NOVA LAB Грижа клиничният диетолог Дерйа Кандиларов разкрива докъде може да ни доведе невежеството на тема диета.

Във времето, в което информацията за здравословно хранене е навсякъде, броят на хората, страдащи от диабет, затлъстяване и хронични болести, достига тревожни нива. Къде грешим?

  • "Скини" пак е модерно: Опасната илюзия за красота, водеща до саркопения

Част от обществото ни е обсебено от стандарти за красота, които диетологът определя като "шокиращо вредни". "В момента отново влиза на мода да сме по-крехки, слаби и нежни", отбелязва Дерйа Кандиларов. Тя предупреждава, че зад слабата фигура понякога може да се крие саркопения – опасна загуба на мускулна маса, която води до сериозни клинични усложнения и по-трудно лечение в напреднала възраст: „Когато видим едно кученце или котенце навън, което е много слабо, казваме: „Боже, виж го, то не е дохранено! Не му е добре!“ И в същия момент обръщаме логиката, когато видим хора по същия начин : „Браво, изглеждаш чудесно, отслабнала ли си?"

Източник: NOVA LAB
  • "Мога да отслабна и с шоколадови десертчета": Заблудата на калорийния дефицит

Дерйа Кандиларов разбива един от най-разпространените митове, че калорийният дефицит е от значение при отслабването. А фрази от рода на „Мога да отслабна и с шоколадови десертчета“, „Днес ще изям 3 шоколадови бара", всъщност са вредни и понякога не осъзнаваме какво причиняваме на организма си с подобни заявки. Такъв режим на хранене нанася директна вреда на чревния ни микробиом, хормоналния си панел, на метаболитния, ендокринния ни профил. При слабеенето качеството на храната е също толкова важно, колкото и количеството, а отслабването чрез лишаване от хранителни вещества води до трайни увреждания на организма.

  • Кафе, цигара и протеинов бар и още хранителни „безумия”

Анализът на българските хранителни навици от диетолога е откровение за невежеството ни на тема здравословно хранене. "Най-големият ни проблем е, че кафенце и цигарка сутрин са закуска. Най-големият ни проблем е, че хората си мислят, че протеиновият бар е страхотен обяд", допълва Дерйа Кандиларов. И подчертава, че има крещящата липса на основни знания за макронутриентите и ролята, която играят в тялото.

  • В другата крайност – затлъстяването картината също не изглежда никак розова

"Затлъстяването по може да предизвика над 13 вида рак и много повишава риска от сърдечно-съдови заболявания. Увеличава риска от всякакъв тип хронични заболявания", допълва клиничният диетолог.

  • Няма универсална панацея: Защо силните мускули са ключ към дълголетието

При следването на определен хранителен режим трябва да е ясно, че при всеки човек работи нещо различно и е опасно да се следват съвети, унифициращи еднакъв режим. Диетологът подчертава, че телесният състав, а не само килограмите, е истинският индикатор за здраве. Мускулната маса е метаболитно активна тъкан, която изгаря повече енергия дори в покой.

"Не се страхувайте да сте силни, страхувайте да сте слаби, защото когато човек е слаб е зависим", призовава диетологът като акцентира на важността на силовите тренировки и правилното захранване, а не изключване на храни.

Целият разговор с Дерйа Кандиларов гледайте в @novalabofficail в YouTube.

Източник: NOVA LAB

 

Източник: NOVA LAB    
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