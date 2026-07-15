Свят

Голо и само: 5-годишно момченце избяга от брутална къща на ужасите в САЩ

Полицията не разкрива как точно момчето е успяло да се измъкне от къщата. Органите на реда установили, че детето е дошло от запусната къща на няколко пресечки от мястото, където е открито

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 юли 2026, 13:56
Голо и само: 5-годишно момченце избяга от брутална къща на ужасите в САЩ
Източник: Thinkstock/Guliver

М омченце на 5 години от Пенсилвания смело избяга от дом, където е прекарвало по-голямата част от времето си в покрита с фекалии стая, превърната в импровизирана затворническа килия. Тримата му настойници са арестувани заради потресаващото отношение.

Момченцето било без дрехи и е намерено да се скита насред улицата в близост до квартала си в община Суатара малко преди 7:30 ч. сутринта в петък, съобщиха от щатската полиция на Пенсилвания.

Загрижени минувачи спрели детето, което имало единствено зелено, изцапано с урина одеяло, и останали с него, докато спасителните служби го откарали в местна болница за медицински преглед, съобщава WGAL. 

Полицията не разкрива как точно момчето е успяло да се измъкне от къщата. Органите на реда установили, че детето е дошло от запусната къща на няколко пресечки от мястото, където е открито, разкривайки кошмарен ад, пише The New York Post.

Нищо неподозиращите служители на реда съобщили, че са намерили вътрешността на жилището в състояние, характерно за патологично събирателство (синдром на Плюшкин) - „навсякъде с боклуци, стотици мухи и ограничено пространство за придвижване в къщата поради огромното количество натрупани вещи“, се казва в полицейския доклад.

На вратата на една от спалните, идентифицирана като стаята на момчето, била монтирана предпазна детска решетка. На рамката на вратата от външната страна били завинтени дървени дъски, а също така имало множество свински опашки и тиксо, които да попречат на момчето да избяга от стаята, съобщиха от полицията.

Стените и прозорците били намазани с фекалии, а разрушено легло било покрито с храна. Наред с различни детски играчки, боклук имало навсякъде по пода на помещението.

Полицаите научили, че момчето е прекарвало около 90% от времето си заключено в закованата стая, където е било хранено с овесени блокчета, зърнени закуски, сок, мляко и вода през процепите на детската решетка, съобщава WGAL.

Твърди се, че тримата възрастни вътре, идентифицирани като Тъкър Хийги (20 г.), Джейд Шуи (21 г.) и Стефани Шафнър (42 г.), къпели момчето само веднъж седмично, като понякога този период се удължавал и на повече от седмица. Триото е идентифицирано като настойници на момчето, но точната им родствена връзка не е разкрита, съобщава медията.

Шуи казала на полицията, че момчето е можело да прекара до три дни в стаята, без да бъде пускано навън, което го принуждавало да се облекчава в пределите на килията си и да размазва екскрементите по стените.

За да бъде пуснато момчето от стаята, възрастните трябвало да срежат между 5 и 10 свински опашки от решетката, след което да ги поставят наново с нови връзки и тиксо всеки път, признал Хийги, според информацията на медията. Скрепителните елементи били купувани на едро от възрастните от местен магазин заради голямото количество, което се изразходвало в къщата.

Ужасяващите условия вътре, включително нехигиеничното състояние на цялата къща, накарали общинските инспектори да обявят сградата за необитаема и да я затворят, съобщава медията.

Хийги, Шуи и Шафнър са арестувани и обвинени в застрашаване на сигурността и благополучието на детето, съобщиха от полицията.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
насилие над дете малтретирано дете Пенсилвания арестувани настойници заключено дете нечовешки условия синдром на Плюшкин избягало дете застрашаване на дете мръсотия и мизерия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Пускат Стоян Мавродиев под гаранция от 50 000 евро

Пускат Стоян Мавродиев под гаранция от 50 000 евро

САЩ току що удариха Иран

САЩ току що удариха Иран

Махат охраната на хижа „Петрохан“

Махат охраната на хижа „Петрохан“

Голо и само: 5-годишно момченце избяга от брутална къща на ужасите в САЩ

Голо и само: 5-годишно момченце избяга от брутална къща на ужасите в САЩ

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Истината за автомобилната криза: глобалният пазар процъфтява

Истината за автомобилната криза: глобалният пазар процъфтява

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 4 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 4 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 4 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

На снимката е показан червен октопод под водата. Животното е с разперени пипала, които се виждат ясно на фона на морското дъно с камъни и водорасли. Октоподът има характерния оранжево-червен цвят и е заснет в естествената си среда.

Учени дадоха екстази на октоподи - ето какво се случи

Свят Преди 27 минути

Въпреки необичайния си мозък, тези интелигентни животни изглежда реагират на веществото по удивително сходен начин с хората

Горят лозя на изхода на Асеновград в посока Кърджали

Огнен ад затвори пътя Асеновград - Кърджали, горят лозови масиви

България Преди 39 минути

ГДБОП и Европол започнаха нов етап от операция „Кратос“ срещу онлайн пиратството

ГДБОП и Европол започнаха нов етап от операция „Кратос“ срещу онлайн пиратството

България Преди 1 час

Международната акция е насочена срещу мрежи за незаконно IPTV разпространение и стрийминг. До момента са задържани 29 души и са премахнати над 27 000 пиратски адреса

Европейската комисия стартира шест пилотни проекта за преквалификация на работници от автомобилната индустрия, застрашени от загуба на работа.

България влиза в европейски проект за работници, застрашени от безработица

България Преди 1 час

Близо 1000 души от автомобилната индустрия ще получат обучение и възможност да преминат към професии с по-добри перспективи

При остро състояние пациентът може да посети всеки общопрактикуващ лекар с договор с НЗОК, дори да е в друг град.

В разгара на отпуските: за преглед при лекар в друг град не се плаща

България Преди 1 час

Пациентът дължи само потребителска такса, ако медикът има договор със здравната каса

Ако срещата между двамата лидери бъде потвърдена, тя ще бъде следващият важен контакт между Вашингтон и Тел Авив

Нетаняху заминава за САЩ, иска среща с Доналд Тръмп

Свят Преди 1 час

Израелският премиер ще разговаря с американски представители на фона на напрежението в Близкия изток и ключови решения за бъдещето на региона

„Холанд вече е перуанец“: Стотици бебета в Перу бяха кръстени на норвежкия голмайстор

„Холанд вече е перуанец“: Стотици бебета в Перу бяха кръстени на норвежкия голмайстор

Любопитно Преди 1 час

Невероятен фурор в Перу! Местните власти отчетоха бум на бебета, кръстени на норвежката суперзвезда Ерлинг Холанд, след като нападателят елиминира Бразилия на Световното първенство

Макар и с различни предложения, политическите сили демонстрираха готовност за общи действия с цел намаляване на жертвите по пътищата

Пътната безопасност обедини парламента: Партиите искат спешни мерки срещу „войната по пътищата“

България Преди 1 час

Бетонни разделители, по-строг контрол над тировете и промени в стандартите за обезопасяване на магистралите са сред предложенията на политическите сили

Нина Добрев

Нина Добрев показа новото си гадже след раздялата с Шон Уайт

Любопитно Преди 1 час

Родната холивудска звезда Нина Добрев направи първата си публична изява с новото си гадже, австралийския модел Дъги Джоузеф, десет месеца след края на връзката си и годежа с олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт

На снимката е показан Гари Каспаров - легендарният световен шампион по шах и общественик. Той е облечен в тъмен костюм, бяла риза и шарена вратовръзка.

Каспаров предупреди: Путин може да разшири войната в Украйна и да провокира НАТО

Свят Преди 1 час

Руският опозиционер смята, че Москва няма намерение за мир и може да изпита реакцията на Алианса в Прибалтика

Министърът на туризма д-р Илин Димитров предложи организирането на B2B срещи между представители на туристическия сектор от двете държави

България и Катар обсъдиха нови възможности за развитие на туризма

България Преди 1 час

Съвместни инициативи с туроператори, реклама на България в арабския свят и партньорства в туристическото образование бяха сред акцентите в срещата

Психоза или евтин пиар? Джеймс Франко взриви мрежата с видеа на „извънземно“ в дома си

Психоза или евтин пиар? Джеймс Франко взриви мрежата с видеа на „извънземно“ в дома си

Любопитно Преди 2 часа

Холивудският актьор Джеймс Франко хвърли мрежата в недоумение с поредица от странни видеа. Той показа кадри на силует зад прозореца си, но феновете са убедени, че става въпрос за рекламен трик за нов филм

<p>Трима задържани при акция на ГДБОП за източване на средства в Якоруда</p>

Акция на ГДБОП в Якоруда: Трима са задържани по разследване на Европейската прокуратура

България Преди 2 часа

Разследва се схема за източване на средства по програма за временна заетост, щетите засега се оценяват на над 260 хил. лева

Пресконференция след срещата на върха на "Коалицията на желаещите" във Франция. На снимката: Германският канцлер Фридрих Мерц, украинският президент Володимир Зеленски, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър

„Коалицията на желаещите“: Кои държави застават зад Украйна, каква е ролята на България и защо позицията на София предизвика дебат

Свят Преди 2 часа

Съюзът, който трябва да гарантира сигурността на Украйна след войната

Повод за проверката бяха действия на Зартова, свързани с образуването на прокурорска преписка в СРП през май 2023 г.

ВСС прекрати дисциплинарното производство срещу Невена Зартова

България Преди 2 часа

Прокурорската колегия не откри достатъчно данни за дисциплинарно нарушение или престъпление

БНБ участва в експертната и подготвителната работа по дигиталното евро, но България няма избран доставчик за пилотната фаза.

БНБ уточни ролята си в пилотния проект за дигиталното евро

Парите ни Преди 2 часа

България няма избран доставчик на платежни услуги, а централната банка остава в експертната и подготвителната работа

Всичко от днес

От мрежата

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Нова любов за Нина Добрев? Актрисата бе заснета в прегръдките на модел

Edna.bg

Мис България Вероника Стефанова играе във „Фантомът на операта“

Edna.bg

Треньорът на ЦСКА 1948: Ще се борим да станем шампиони

Gong.bg

Проблем застигна ЦСКА 1948 преди старта на новия сезон

Gong.bg

Заловиха шофьор с 4,60 промила алкохол в София (СНИМКИ)

Nova.bg

50 000 евро гаранция за бившия изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев

Nova.bg