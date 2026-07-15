Голо и само: 5-годишно момченце избяга от брутална къща на ужасите в САЩ

М омченце на 5 години от Пенсилвания смело избяга от дом, където е прекарвало по-голямата част от времето си в покрита с фекалии стая, превърната в импровизирана затворническа килия. Тримата му настойници са арестувани заради потресаващото отношение.

Момченцето било без дрехи и е намерено да се скита насред улицата в близост до квартала си в община Суатара малко преди 7:30 ч. сутринта в петък, съобщиха от щатската полиция на Пенсилвания.

Загрижени минувачи спрели детето, което имало единствено зелено, изцапано с урина одеяло, и останали с него, докато спасителните служби го откарали в местна болница за медицински преглед, съобщава WGAL.

Полицията не разкрива как точно момчето е успяло да се измъкне от къщата. Органите на реда установили, че детето е дошло от запусната къща на няколко пресечки от мястото, където е открито, разкривайки кошмарен ад, пише The New York Post.

Нищо неподозиращите служители на реда съобщили, че са намерили вътрешността на жилището в състояние, характерно за патологично събирателство (синдром на Плюшкин) - „навсякъде с боклуци, стотици мухи и ограничено пространство за придвижване в къщата поради огромното количество натрупани вещи“, се казва в полицейския доклад.

На вратата на една от спалните, идентифицирана като стаята на момчето, била монтирана предпазна детска решетка. На рамката на вратата от външната страна били завинтени дървени дъски, а също така имало множество свински опашки и тиксо, които да попречат на момчето да избяга от стаята, съобщиха от полицията.

Стените и прозорците били намазани с фекалии, а разрушено легло било покрито с храна. Наред с различни детски играчки, боклук имало навсякъде по пода на помещението.

Полицаите научили, че момчето е прекарвало около 90% от времето си заключено в закованата стая, където е било хранено с овесени блокчета, зърнени закуски, сок, мляко и вода през процепите на детската решетка, съобщава WGAL.

Твърди се, че тримата възрастни вътре, идентифицирани като Тъкър Хийги (20 г.), Джейд Шуи (21 г.) и Стефани Шафнър (42 г.), къпели момчето само веднъж седмично, като понякога този период се удължавал и на повече от седмица. Триото е идентифицирано като настойници на момчето, но точната им родствена връзка не е разкрита, съобщава медията.

Шуи казала на полицията, че момчето е можело да прекара до три дни в стаята, без да бъде пускано навън, което го принуждавало да се облекчава в пределите на килията си и да размазва екскрементите по стените.

За да бъде пуснато момчето от стаята, възрастните трябвало да срежат между 5 и 10 свински опашки от решетката, след което да ги поставят наново с нови връзки и тиксо всеки път, признал Хийги, според информацията на медията. Скрепителните елементи били купувани на едро от възрастните от местен магазин заради голямото количество, което се изразходвало в къщата.

Ужасяващите условия вътре, включително нехигиеничното състояние на цялата къща, накарали общинските инспектори да обявят сградата за необитаема и да я затворят, съобщава медията.

Хийги, Шуи и Шафнър са арестувани и обвинени в застрашаване на сигурността и благополучието на детето, съобщиха от полицията.