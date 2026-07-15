България

Счупиха стъклата на централния офис на ДПС в Благоевград

52-годишен жител на града е арестуван за 24 часа, полицията е образувала досъдебно производство

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 52 минути / 15 юли 2026, 10:00
Счупиха стъклата на централния офис на ДПС в Благоевград
Сигналът за повреденото имущество е подаден около 05:50 часа в Първо районно управление – Благоевград   
Източник: БТА

С тъклата на помещение, използвано като офис на политическа партия в Благоевград, са били счупени рано тази сутрин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Сигналът за повреденото имущество е подаден около 05:50 часа в Първо районно управление – Благоевград. Става въпрос за помещение, намиращо се в района на улица „Митрополит Борис“.

Източник: БТА

По информация на БНР става въпрос за централния офис на партия "Движение за права и свободи". Сигналът в полицията е подаден от самия извършител - 52-годишен мъж от Благоевград.

След предприети незабавни действия от страна на полицията той е бил установен и задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава с цел изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

Източник: БТА
  • Партийният офис на ДПС се намира в центъра на Благоевград, непосредствено зад сградата на общината
  • Проявата е извършена малко преди 6:00 часа в сряда сутрин
  • Пристигналите на място полицаи са констатирали, че стъклата на витрините са изпотрошени с големи каменни парчета, като са нанесени щети и вътре в офиса

Председателят на групата общински съветници на ДПС в Благоевград Исмет Узунов коментира за БНР вандалската проява, като допусна, че тя може да е извършена и по поръчка: "Нито познавам лицето, което го е сторило. Дали е негова лична проява на вандализъм, или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград - над 30 години. Просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо", заяви той.

Източник: БТА
  • Вандалски прояви в региона

Случаят е пореден сигнал за вандалска проява в региона през последните месеци.

В началото на годината полицията установи извършител на серия от прояви на вандализъм в Симитли. Тогава бяха повредени спирки на градския транспорт, кошчета и контейнери за отпадъци, както и елементи от градската среда.

При инцидентите бяха преобърнати съдове за смет на паркинг в централната част на града, а след това били счупени спирка и други съоръжения в района. Бяха унищожени и млади дръвчета по главната улица, както и още една спирка в близост до социални центрове и сградата на филиала за Спешна помощ.

От полицията не съобщават към този момент мотивите за последната проява в Благоевград, а работата по случая продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Благоевград Симона Пателиотис; БНР    
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