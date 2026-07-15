Акция на ГДБОП в Якоруда: Трима са задържани по разследване на Европейската прокуратура

Т рима души са задържани при акция на ГДБОП в Якоруда по разследване на Европейската прокуратура за предполагаемо източване на европейски средства, съобщи БНТ.

Сред задържаните са началникът на Общинската служба по земеделие, нейният съпруг и служителка в службата. На няколко адреса се извършват процесуално-следствени действия.

Източник: МВР

Разследват схема с европейски средства

По първоначална информация разследването е свързано със схема за неправомерно усвояване на средства, отпуснати по програма за осигуряване на временна заетост.

Според събраните до момента данни съпругът на ръководителката на Общинската служба по земеделие е бил бенефициент по програмата, като именно това е сред обстоятелствата, които се проверяват от разследващите.

Досъдебното производство се води за дейност на организирана престъпна група.

Щетите може да нараснат

Към момента установената щета възлиза на 260 550 лева. Според разследващите обаче е възможно размерът ѝ да се увеличи с напредването на проверката и анализа на събраните доказателства.

Очаква се Европейската прокуратура и компетентните български институции да предоставят допълнителна информация по случая, след като приключат първоначалните процесуално-следствени действия.

Източник: МВР

Каква е ролята на Европейската прокуратура

Европейската прокуратура (EPPO) разследва престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Сред тях са измами с европейски средства, трансгранични схеми с ДДС, корупция и пране на пари, когато са свързани с бюджета на ЕС.

През последните години институцията води редица разследвания в България, свързани със съмнения за злоупотреби с европейско финансиране, като често работи съвместно с ГДБОП, МВР и други национални разследващи органи.