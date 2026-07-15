Акция на ГДБОП в Якоруда: Трима са задържани по разследване на Европейската прокуратура

Т рима души са задържани при акция на ГДБОП в Якоруда по разследване на Европейската прокуратура за предполагаемо източване на европейски средства, съобщи БНТ.
Сред задържаните са началникът на Общинската служба по земеделие, нейният съпруг и служителка в службата. На няколко адреса се извършват процесуално-следствени действия.
- Разследват схема с европейски средства
По първоначална информация разследването е свързано със схема за неправомерно усвояване на средства, отпуснати по програма за осигуряване на временна заетост.
Според събраните до момента данни съпругът на ръководителката на Общинската служба по земеделие е бил бенефициент по програмата, като именно това е сред обстоятелствата, които се проверяват от разследващите.
Досъдебното производство се води за дейност на организирана престъпна група.
- Щетите може да нараснат
Към момента установената щета възлиза на 260 550 лева. Според разследващите обаче е възможно размерът ѝ да се увеличи с напредването на проверката и анализа на събраните доказателства.
Очаква се Европейската прокуратура и компетентните български институции да предоставят допълнителна информация по случая, след като приключат първоначалните процесуално-следствени действия.
- Каква е ролята на Европейската прокуратура
Европейската прокуратура (EPPO) разследва престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Сред тях са измами с европейски средства, трансгранични схеми с ДДС, корупция и пране на пари, когато са свързани с бюджета на ЕС.
През последните години институцията води редица разследвания в България, свързани със съмнения за злоупотреби с европейско финансиране, като често работи съвместно с ГДБОП, МВР и други национални разследващи органи.