Каспаров предупреди: Путин може да разшири войната в Украйна и да провокира НАТО

На снимката е показан Гари Каспаров - легендарният световен шампион по шах и общественик. Той е облечен в тъмен костюм, бяла риза и шарена вратовръзка.

Гари Каспаров предупреждава, че Владимир Путин няма да търси мир с Украйна, а може да ескалира конфликта след изборите в Русия през септември. Според руския опозиционер следващият ход на Москва може да бъде провокация срещу държава от източния фланг на НАТО.

Каспаров смята, че Русия може да изпита решимостта на алианса чрез ограничена атака срещу държава като Латвия или Естония. Според него целта би била да се провери дали НАТО, и особено САЩ, ще изпълнят ангажиментите си за колективна отбрана.

Опозиционерът призовава Европа да засили подкрепата си за Украйна и натиска върху Кремъл. По думите му компромис с Москва би дал време на Русия да се прегрупира, а единственият устойчив изход е отслабване на режима на Путин.

На снимката е показан Гари Каспаров на фона на руското национално знаме. Източник: Getty images / iStock

Руският опозиционен лидер Гари Каспаров предупреди, че Владимир Путин няма намерение да сключва мирно споразумение с Украйна и по-скоро ще ескалира войната след парламентарните избори в Русия през септември. Според него следващият ход на Москва може да бъде провокация срещу държава от източния фланг на НАТО, като Латвия или Естония, с цел да бъде изпитана решимостта на алианса и особено на САЩ, пише POLITICO .

Владимир Путин няма намерение да постигне мирно споразумение с Украйна и е по-вероятно да разшири конфликта, отколкото да търси компромис, заяви руският опозиционен активист Гари Каспаров.

Предупреждението на дисидента идва в момент, когато Украйна засили атаките си срещу руската военна логистика и енергийната инфраструктура - действия, които според естонския външен министър Маргус Цахкна са направили Русия „по-слаба“.

Киев се надява, че тези удари могат да му дадат по-силна позиция на масата за преговори.

Каспаров обаче смята, че нарастващият натиск върху Москва по-скоро ще тласне Путин към ескалация, отколкото към отстъпки.

Според него всяко споразумение, което не доведе до поражение на Русия, просто ще даде на Кремъл време да се прегрупира и да възстанови силите си.

„Путин винаги е ескалирал, когато е усещал, че е в беда... Най-естествената форма на ескалация е провокацията“, заяви Каспаров, бивш световен шампион по шахмат, който днес е един от най-известните критици на Кремъл в изгнание.

Гари Каспаров за Путин: Диктаторите никога не спират, докато не бъдат спрени

Възможна провокация срещу НАТО

Каспаров заяви, че очаква подобен ход от страна на Москва може да включва нахлуване в държава от източния фланг на НАТО, като Латвия или Естония.

Целта, според него, би била да се провери дали останалите членове на алианса - и особено Съединените щати - ще реагират и ще изпълнят ангажиментите си за колективна отбрана.

Той посочи като един от сигналите, че Москва се подготвя за нов конфликт, наскоро предложени промени в руското законодателство, които улесняват мобилизацията на войници чрез премахване на изискването за предварителен медицински преглед при набор.

„Няма нито един знак в руската пропагандна машина, в действията на руското правителство или в речите на Путин“, че Кремъл се подготвя за мир, заяви Каспаров.

По думите му всички сигнали сочат само в една посока:

„Война, война, война, война.“

Каспаров отхвърли аргумента, че Русия няма необходимите ресурси, за да открие нов фронт.

Според него Москва няма нужда да започва пълномащабно нахлуване, за да подкопае доверието в НАТО.

Вместо това Русия може да завземе малък граничен град - потенциално район с рускоезично население - и да изчака реакцията на алианса.

Ако САЩ не помогнат на нападнатата държава, Путин би постигнал основната си цел:

„НАТО вече няма да съществува“, заяви Каспаров.

Гари Каспаров с ексклузивно интервю по NOVA

Ролята на Европа

Каспаров, смятан за един от най-великите шахматисти в историята, след като става безспорен световен шампион на 22-годишна възраст, е един от 10-те руски представители на демократичната опозиция, които участват в Платформата за диалог с руските демократични сили към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Инициативата има за цел да даде глас на руските демократи в изгнание в европейските институции.

Каспаров заяви, че една от непосредствените цели на платформата е да помогне на руснаците, напуснали страната, да получат законен статут и валидни документи, след като руските им паспорти и други документи изтекат.

Според него европейските правителства трябва също така да насърчават програма за привличане на висококвалифицирани руснаци, които са готови да скъсат с Кремъл.

„Коя е най-слабата точка на Путин? Мозъците. Компютърни специалисти, инженери, финансисти... Те не се нуждаят от социална помощ, просто им трябват документи. Защо да не им предложим възможност да сменят страната?“, попита той.

В по-широк план Каспаров заяви, че Европа трябва да се откаже от идеята, че войната може да бъде прекратена чрез компромис и трябва напълно да се ангажира с украинска победа.

„Най-добрата ни надежда е да отделим Путин от елитите“, каза той, като посочи, че украинските удари по цели в Русия вече оказват натиск върху хората, които държат властта.

„Украинците вършат много добра работа, защото всеки път, когато ударят нещо, някой губи пари“, добави той.

Каспаров заяви още, че Европейският съюз трябва да засили санкциите и да забрани туристическите визи за руски граждани като част от този подход.

„Трябва да сме сигурни, че Путин ще загуби. Защото в момента, в който Путин загуби войната, той ще падне“, каза той.

Vladimir Putin has no intention of striking a peace deal with Ukraine and is more likely to escalate his war, according to Russian opposition activist Garry Kasparov.



Such a move could involve an incursion into a country on NATO’s eastern flank, he said.https://t.co/ONSJOueGMe — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 15, 2026

Гари Каспаров - биография

Гари Каспаров е един от най-великите шахматисти в историята, бивш световен шампион по шахмат, писател и руски опозиционен политически активист. Роден е на 13 април 1963 г. в Баку, Азербайджанската ССР (тогава част от СССР).

Детство и произход

Каспаров е роден с фамилията Вайнщайн. Баща му Ким Вайнщайн е руски евреин, а майка му Клара Каспарова е арменка. След смъртта на баща му през 1970 г. той приема фамилията на майка си - Каспаров.

Шахматният му талант се проявява още в ранна детска възраст. На 12 години печели съветското първенство за юноши, а на 17 години става световен шампион за младежи до 20 години. Обучава се в прочутата шахматна школа на бившия световен шампион Михаил Ботвиник.

Най-младият световен шампион по шахмат

През 1985 г., когато е на 22 години, Каспаров побеждава съветския гросмайстор Анатолий Карпов и става 13-ият световен шампион по шахмат, като се превръща в най-младия носител на титлата в историята на играта. Той запазва световната титла до 2000 г.

Каспаров е известен със своя агресивен и динамичен стил, изключителна подготовка и способност да комбинира дълбок стратегически анализ с интуитивна игра. В продължение на години доминира световния шахмат и е №1 в световната ранглиста.

Каспаров срещу компютъра

Един от най-известните моменти в кариерата му е двубоят срещу суперкомпютъра Deep Blue на IBM през 1997 г. Машината побеждава Каспаров в мач от шест партии - първият случай, в който компютър побеждава действащ световен шампион в стандартен шахматен двубой.

Край на шахматната кариера и политическа дейност

През 2005 г. Каспаров се оттегля от професионалния шахмат и се насочва към политиката. Той става един от най-острите критици на управлението на руския президент Владимир Путин. Основава движението „Обединен граждански фронт“ и участва в опозиционни инициативи срещу Кремъл.

През 2008 г. обявява намерение да се кандидатира за президент на Русия, но по-късно се отказва, като заявява, че политическата среда не позволява свободна предизборна кампания. След засилване на натиска срещу опозицията той напуска Русия през 2013 г. и се установява в чужбина.

Позиции за Русия и войната в Украйна

Каспаров е сред най-известните руски опозиционери в изгнание. Той многократно критикува политиката на Кремъл, включително действията на Русия в Украйна, и призовава западните държави да оказват по-силен натиск върху режима на Путин.

Заради критиките си срещу руските власти той е обект на репресии от страна на руските институции. Руските власти го включват в списъци на нежелани лица, като през последните години срещу него са предприети и административни действия.