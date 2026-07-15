Махат охраната на хижа „Петрохан“

В ъв връзка с разследването по досъдебното производство за смъртта на шест лица в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица предстои преустановяване на полицейската охрана на района около хижата.

Това съобщиха от Окръжна прокуратура – София.

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Полицейската охрана е била осигурена с оглед запазване на местопроизшествието и обезпечаване на извършваните действия по разследването.

С оглед етапа на разследването необходимостта от продължаване на охраната е отпаднала, поясняват от прокуратурата.

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За предстоящото освобождаване на района са уведомени наследниците на собствениците на имота.

Разследването по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София.

Случаят, станал публично известен като „Петрохан–Околчица“ стана публично достояние на 2 февруари тази година, когато след подаден сигнал в района на хижата бяха открити телата на трима мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, в близост до частично опожарената сграда. Компетентните органи незабавно предприеха действия по отцепване на периметъра и започнаха мащабно разследване под надзора на прокуратурата.

Обхватът на операцията се разшири дни по-късно, след като издирвателните действия доведоха до второ местопрестъпление. В кемпер в района на връх Околчица бяха открити телата на още три лица, свързани с първата група – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. Този развой наложи обединяването на двата казуса в едно общо досъдебно производство, като МВР и прокуратурата представиха като основна работна версия сценарий за убийства и последвали самоубийства, аргументиран с първоначални данни и записи от охранителни камери, на които не се установява външно присъствие.

В последвалите месеци разследването се концентрира върху събирането и анализа на веществени доказателства. Назначени бяха множество съдебномедицински, балистични и технически експертизи. Като ключов обект за следствените действия хижата в района на „Петрохан“ остана под непрекъсната полицейска блокада. Тази мярка имаше за цел да запази непроменена обстановката на местопроизшествието до приключване на всички необходими огледи.