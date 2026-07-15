Любопитно

Тези средновековни решения за стрес и прегаряне могат да ни помогнат днес

Ново историческо проучване разкрива, че бърнаутът и депресията не са модерни болести. Още през V век хората са страдали от емоционално изтощение, а методите на средновековните „терапевти“ са изненадващо близки до съвременната медицина

15 юли 2026, 12:27
Тези средновековни решения за стрес и прегаряне могат да ни помогнат днес
Източник: iStock/Getty Images

С тресът, прегарянето и емоционалното изтощение не са откритие на съвременния динамичен свят. Оказва се, че хората през Средновековието са страдали от абсолютно същите състояния. А мъдростта, с която тогавашните лечители на душата са се справяли с бърнаута, звучи изненадващо вярно и днес, съобщава BBC.

Още през V век скандинавският монах и богослов Йоан Касиан описва симптоми, които всеки съвременен офис служител би разпознал веднага:

  • Постоянно усещане за умора и безнадеждност.
  • Желание да бъдеш навсякъде другаде, но не и на работа.
  • „Мозъчна мъгла“ – необичайно объркване на ума, което кара човек да се чувства безполезен и да жадува единствено за „утехата на съня“.

Днес често вярваме, че тези състояния са уникален продукт на дигиталната ера и натиска на XXI век. Касиан обаче описва това не за модерни мениджъри, а за ранните християнски монаси, изтощени от своите духовни трудове.

Възможно ли е средновековните текстове да крият лек за съвременните ни терзания? Това твърди историкът Питър Джоунс в новата си книга „Самопомощ от Средновековието“ (Self-Help from the Middle Ages). Тя хвърля светлина върху практиките на тогавашните свещеници, които Джоунс нарича „свещеници-терапевти“.

Сибирски студ и средновековна депресия

Джоунс получава вдъхновение за книгата след лична криза. Той приема преподавателски пост в Тюмен, Сибир, където температурите са толкова ниски, че губи чувствителност в краката си след само 20 минути навън. Борбата с езика и самотата го хвърлят в тежка депресия. „Трябваше да подготвям лекции, да продължа с живота си, но просто не намирах сили да направя абсолютно нищо“, споделя той.

Докато разработва курс за Седемте смъртни гряха, Джоунс открива собственото си нещастие в средновековните текстове.

Самите Седем смъртни гряха не присъстват в Библията, а са систематизирани от мислители като Касиан и по-късно прецизирани от папа Григорий Велики като „инструмент за картографиране на душевните терзания“. До XIII век вече съществуват цели наръчници за свещеници как да провеждат изповедта.

„Когато погледнете тези материали, картината поразително прилича на съвременна психотерапия. Вместо да порицават грешника, свещениците са насърчавали дълбок, деликатен и проучващ разговор, който стига под кожата“, разказва Джоунс.

Ацедия – празнотата в душата

Най-близкото съответствие на днешния бърнаут в Средновековието е т.нар. „ацедия“ (често превеждана като грях на леността или летаргия). Днес свързваме мързела с умишлено безделие, но средновековните автори са виждали емоционалната бездна в сърцето на това състояние.

Ацедията е била дефинирана като „липса на обич, парализа на загрижеността и вакуум в духа“. Това е моментът, в който всички неща, които досега са носили радост в живота ви, изведнъж ви оставят напълно студени и безразлични.

Културният историк Анна Катарина Шафнер също открива тази пряка връзка. Тя посочва, че средновековните хора, изпаднали в ацедия, са реагирали точно като нас – започвали са да преяждат с „комфортна храна“ или са се впускали в безсмислени развлечения, за да избягат от реалността, което само влошавало състоянието им.

Какъв е бил средновековният лек?

Рецептите на средновековните „терапевти“ са стряскащо близки до съвременната когнитивно-поведенческа терапия:

  • Приемане, а не борба: В един от текстовете от XIII век се дава следният съвет: „Откакто йевусейците (древно библейско племе) живеят по земите ви, можете да ги подчините, но не и да ги изгоните“. Метафората ни казва, че трябва да се научим да живеем с тежките си емоции, без да хабим енергия в постоянна и изтощителна борба срещу тях.
  • Намерете своята „здрава планина“: Средновековният теолог Гийом Перо съветва страдащите да си напомнят, че „избуялото с тръни поле един ден ще роди плод“. Той предлага хората да намерят своята „здрава планина“ – по-висша цел, кауза или любов към човек, която да им дава упование.
  • Прошка към себе си: Бернар от Клерво (XI-XII в.) сравнява воденето на добър живот с тичане по пресечен терен: „Всеки, който тича достатъчно дълго, в даден момент ще се спъне и ще падне. Всички имаме своите моменти на пълна загуба на посока“.

Прошката към себе си и признанието, че не сме перфектни, е крайъгълен камък в днешната терапия. И може би най-голямото успокоение идва от факта, че не сме сами в страданието си – хората са преминавали през абсолютно същия мрак в продължение на хиляди години и винаги са намирали път обратно към светлината.

Източник: BBC    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Бюджет 2026 влезе в парламента: Спорове за дефицита от 5,7% и новия дълг

Бюджет 2026 влезе в парламента: Спорове за дефицита от 5,7% и новия дълг

Психоза или евтин пиар? Джеймс Франко взриви мрежата с видеа на „извънземно“ в дома си

Психоза или евтин пиар? Джеймс Франко взриви мрежата с видеа на „извънземно“ в дома си

Иран публикува зловещ „списък за отмъщение“: Кои световни лидери влизат в него

Иран публикува зловещ „списък за отмъщение“: Кои световни лидери влизат в него

Къде изчезват парите ни? Българско приложение помага да намерим отговора

Къде изчезват парите ни? Българско приложение помага да намерим отговора

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Истината за автомобилната криза: глобалният пазар процъфтява

Истината за автомобилната криза: глобалният пазар процъфтява

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 4 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 4 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 4 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Трима задържани при акция на ГДБОП за източване на средства в Якоруда</p>

Акция на ГДБОП в Якоруда: Трима са задържани по разследване на Европейската прокуратура

България Преди 31 минути

Разследва се схема за източване на средства по програма за временна заетост, щетите засега се оценяват на над 260 хил. лева

Пресконференция след срещата на върха на "Коалицията на желаещите" във Франция. На снимката: Германският канцлер Фридрих Мерц, украинският президент Володимир Зеленски, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър

„Коалицията на желаещите“: Кои държави застават зад Украйна, каква е ролята на България и защо позицията на София предизвика дебат

Свят Преди 34 минути

Съюзът, който трябва да гарантира сигурността на Украйна след войната

NOVA LAB Грижа: Отслабваме ли наистина с кафе, цигара и шоколад?

NOVA LAB Грижа: Отслабваме ли наистина с кафе, цигара и шоколад?

Любопитно Преди 1 час

Клиничният диетолог Дерйа Кандиларов разкрива докъде може да ни доведе невежеството на тема диета

Председателят на ЕК пристигна в Киев за разговори с украинския президент Володимир Зеленски

Фон дер Лайен в Киев: ЕС подготвя нови мерки за отбраната на Украйна

Свят Преди 1 час

Председателят на ЕК ще представи инициативи за по-тясно сътрудничество между европейската и украинската отбранителна индустрия

Младите хора могат да кандидатстват за стаж, обучение или субсидирана заетост чрез бюрата по труда.

Държавата плаща за първата работа на младите: кой може да се включи

Парите ни Преди 1 час

МТСП посочва кои програми предлагат стаж, обучение и субсидирана заетост и по кои все още се приемат кандидати

Зендая зашемети червения килим на премиерата на „Одисея“

Ангелски криле в Ню Йорк: Зендая зашемети червения килим на премиерата на „Одисея“

Любопитно Преди 1 час

Зендая събра погледите като антична богиня с ангелски крила на грандиозната премиера на блокбъстъра „Одисея“ в Ню Йорк. Бременната Ан Хатауей, златната Лупита Нионго и куп други холивудски легенди откриха най-чакания филмов епос на годината

От началото на 2026 г. натрупаната инфлация е 2,9%, а средногодишната инфлация за периода юли 2025 г. – юни 2026 г. възлиза на 5,1%

Инфлацията през юни е отрицателна, кои стоки са поевтинели най-много

България Преди 1 час

НСИ отчита спад на цените с 0,9% за месеца, но годишната инфлация остава 5,4%, а услугите продължават да поскъпват

Русия заглушава Starlink: Ще попречи ли това на Украйна?

Русия заглушава Starlink: Ще попречи ли това на Украйна?

Свят Преди 1 час

За да спре украинските удари с дронове със среден обсег, руската армия се опитва да заглуши сигнала на Starlink. Но дали руснаците наистина могат да противодействат на системата?

Споразумението е резултат от преговори, започнали след излизането на Великобритания от Европейския съюз

Историческо споразумение между Лондон и ЕС, отвориха Гибралтар за преминаване без гранични проверки

Свят Преди 1 час

Новите правила ще улеснят движението през границата с Испания и целят да сложат край на несигурността около британската територия

От партията настояват опасните съоръжения да бъдат заменени с такива, които отговарят на изискванията за безопасност

ПП с петиция: Настоява за проверка и подмяна на мантинелите по магистралите

България Преди 2 часа

Партията започна петиция след поредица от тежки катастрофи с камиони, преминали през разделителните съоръжения

,

Пилот написа „Скучно ми е“ в небето по време на полет

Любопитно Преди 2 часа

Млад британски пилот уплътни скучен тестов полет, като изписа с траекторията си „Скучно ми е“ на радарите. Проявата му се превърна в хит в мрежата, а шефовете му го похвалиха за майсторството

Сигнал за бомба в Президентството

Сигнал за бомба в Президентството

България Преди 2 часа

Сградата на институцията е била евакуирана

Принцеса Даяна и принц Уилям през 1994 г.

Тайната, която съсипа принц Уилям: Разкриха най-тежкия му скандал с принцеса Даяна

Любопитно Преди 2 часа

Когато Даяна, принцесата на Уелс, тайно записва емблематичното си интервю за предаването „Панорама“ през 1995 г., нейното намерение е просто да разкаже своята страна от една разбита история

За управление на джет извън обособените зони ще се изисква специална правоспособност.

Без книжка няма джет: готвят нови правила за водните атракции

България Преди 2 часа

Правоспособност ще се изисква извън обособените зони, а джетовете под наем ще се контролират с GPS

,

Бизнес от всичко: ФИФА продава тревата от финала на Световното по $450 парчето

Любопитно Преди 2 часа

ФИФА пусна в продажба парчета от тревния чим за предстоящия финал на Световното на 19 юли. Феновете са в шок от цената от $450 за парче, докато билетите за мача вече достигат космическите $33 000

На 3 юли антимафиоти и разследващи извършиха мащабна операция в централата на ВиК – Бургас

Нова акция на ГДБОП във ВиК – Бургас, проверяват Изпитвателната лаборатория на дружеството

България Преди 2 часа

На място се извършват процесуално-следствени действия

Всичко от днес

От мрежата

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Мис България Вероника Стефанова играе във „Фантомът на операта“

Edna.bg

Лятото няма да е същото: 10 трика, които трябва да знаеш

Edna.bg

Очаквайте НА ЖИВО: Григор Димитров – Нуно Боржеш

Gong.bg

Парагвайската сенаторка отново провокира Франция и Мбапе (ВИДЕО)

Gong.bg

Мащабна акция на ГДБОП в Бургаско, проверяват лаборатория на ВиК и обекти, свързани с областния лидер на ДПС (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Сигнали за бомби в Президентството и в други институции в още два града

Nova.bg