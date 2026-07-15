Психоза или евтин пиар? Джеймс Франко взриви мрежата с видеа на „извънземно“ в дома си

Х оливудският актьор Джеймс Франко предизвика вълна от недоумение и спекулации в интернет, след като публикува поредица от изключително странни видеа в профила си в TikTok. В тях той твърди, че се е сблъскал с извънземно същество и дори показа „доказателство“ за неочаквания си гост, съобщава Newsweek.

В продължение на няколко седмици профилът на Франко държеше последователите му под напрежение с мистериозни съобщения, насочващи към голямо разкритие на 13 юли. Когато заветната дата настъпи, актьорът сподели кадри на предполагаемото извънземно около къщата си. Потребителите в социалните мрежи обаче останаха скептични и заподозряха, че става въпрос за добре обмислен маркетингов трик.

Хронологията: От гаража до „Деня на истината“

Всичко започна в началото на юни, когато Франко пусна първите си клипове, уверявайки феновете, че профилът е истински и че „не рекламира абсолютно нищо“.

„Правя този профил, защото се случват някои наистина сериозни неща, окей?“, сподели тогава притесненият актьор и обеща на последователите си „луди неща“ в бъдеще.

В следващите си публикации Франко изглеждаше видимо стресиран, уморен и умислен. На 15 юни той обяви, че е видял „нещо нечовешко“ в гаража си. Дни по-късно побърза да изясни ситуацията: „Искам да поясня, че това не е измама. Напълно реално е. Мисля, че е извънземно“. След това започна да отброява дните до мистериозната дата „7-13“ (13 юли).

Голямото разкритие: Черно-бял силует на прозореца

На 13 юли Джеймс Франко пусна дългоочакваното видео:

„Денят настъпи“, казва актьорът пред камерата. „Обещах ви, че ще разкрия нещо, защото го открих. Не съм искал това, стовари ми се на главата... Видях нещо и си казах: „Знаете ли какво? Не мога да мълча повече“.“ Франко се оплака още, че профилът му е бил хакван два пъти от хора, които се опитвали да му попречат да качи кадрите.

James Franco is claiming this new surveillance footage shows an alien outside his home.



[🎥: @jamesfranco/TT ] pic.twitter.com/iCtOVCQMhw — Complex (@Complex) July 14, 2026

След това актьорът насочи камерата към екрана на лаптопа си и пусна черно-бяло видео с лошо качество. На него се вижда силует, наподобяващ класическо извънземно (тип „сиво извънземно“), което се увърта около къщата му и наднича през прозорците.

Нова роля или чиста лудост?

Видеото веднага стана обект на подигравки и анализи. Оказа се, че профилът на Франко в TikTok следва само трима души. Единият от тях е официалният профил на филма „Love Meets in the Sunshine“, а другият – на Кристиан Гитон, сценарист и режисьор на същата лента.

Тази връзка накара феновете да си отдъхнат, решавайки, че това е просто нестандартна реклама на предстоящ филм. Режисьорът Кристиан Гитон обаче категорично отрече тази теория:

„Това не е научна фантастика. Не е филм за конспирации. Ако рекламирахме нашия филм, нямаше да го направим по този начин. Моля ви, не ни атакувайте“, заяви Гитон и добави, че е разговарял лично с Франко и видеата нямат нищо общо с проекта им.

Въпреки това малцина вярват на историята с извънземните. Популярният анализатор Марио Нафал написа в платформата X: „Клипът е изключително странен, вероятността за шега е ОГРОМНА, а таймингът просто крещи, че предстои анонс на нов проект.“

„По-добре този филм да е наистина адски добър“, коментира потребител в TikTok, докато друг се пошегува с актьорския талант на Франко: „Определено все още си велик актьор, защото аз на твое място щях да избухна в луд смях пред камерата“.