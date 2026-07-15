Заловиха шофьор с рекордните 4,60 промила алкохол в София

С толичната полиция установи изключително тежък случай на шофиране след употреба на алкохол. Водач е бил заловен да управлява автомобил с 4,60 промила алкохол в кръвта, отчетени при полеви тест, съобщиха от СДВР.

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Нарушението е установено при полицейска проверка на територията на София, предаде NOVA. Отчетената концентрация е многократно над допустимата по закон граница и се нарежда сред най-високите стойности, регистрирани при проверки на водачи през последните години.

От столичната полиция се очаква да дадат повече подробности по случая, включително при какви обстоятелства е бил спрян автомобилът, какво е било поведението на водача и какви последващи действия са предприети от органите на реда.

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Какво означават 4,60 промила алкохол в кръвта

Концентрация на алкохол от над 1,2 промила се счита за престъпление по Наказателния кодекс. Законът предвижда наказание с лишаване от свобода, глоба и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство.

При нива около 4 промила и повече алкохолът вече може да има животозастрашаващи последици. Възможни са тежки нарушения на координацията и съзнанието, изпадане в безсъзнание, кома, проблеми с дишането и сърдечната дейност.

Ефектът обаче зависи от редица фактори – телесно тегло, пол, здравословно състояние, скорост на приемане на алкохола и индивидуален толеранс.

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Опасността на пътя

От СДВР отново напомнят, че управлението на автомобил след употреба на алкохол създава сериозен риск не само за водача, но и за всички останали участници в движението.

Подобни случаи са сред основните причини за тежки пътнотранспортни произшествия, при които често има загинали и ранени. Органите на реда продължават засилените проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества зад волана.