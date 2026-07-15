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Иран публикува зловещ „списък за отмъщение“: Кои световни лидери влизат в него

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 юли 2026, 12:22
Иран публикува зловещ „списък за отмъщение“: Кои световни лидери влизат в него
Източник: iStock/GettyImages

И рански вестник публикува „списък за отмъщение“ със световни лидери, които да бъдат взети на прицел заради убийството на аятолах Али Хаменей, покойния върховен лидер на Иран.

„Галерията от мошеници“ се появи в „Хамшахри“ (Hamshahri) – консервативен вестник, издаван от властите в Техеран и известен с провокативния си тон. Тя започва с изображения на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху със снайперски мерници върху челата им.

Под тях са представени още 11 лидери, всички изобразени в оранжеви затворнически униформи – включително сър Киър Стармър, Марко Рубио, Джорджа Мелони и Еманюел Макрон, пише английското издание The Telegraph.

Списъкът беше публикуван в момент, когато Моджтаба Хаменей, синът на покойния аятолах и нов върховен лидер, направи първите си публични коментари след шестдневното погребално шествие за баща му миналата седмица.

Хаменей заяви: „Отмъщението е волята на нашата нация и то неизбежно трябва да бъде извършено. Тези престъпници, чиито имена фигурират в списъка, ще отнесат в гроба си желанието за мирна смърт в леглата си“.

Моджтаба Хаменей все още не е виждан публично отпреди войната, като се съобщаваше, че е бил ранен при същия удар, при който загина баща му на 28 февруари. 

„Хамшахри“ публикува изявлението на Хаменей заедно с онлайн версията на „списъка за отмъщение“, но агенция AFP съобщи, че то не се е появило в печатната версия на вестника. Няма индикации, че списъкът е официално одобрен от Техеран, а Хаменей не разкри имената на „престъпниците“, които държи отговорни за смъртта на баща си.

Тази седмица обаче няколко американски медии съобщиха, че Иран е планирал да убие Доналд Тръмп. Израел е споделил със САЩ разузнавателни данни за „конкретен“ план за покушение срещу американския президент, което може да обясни защо Тръмп е решил да смени самолета и да използва по-стар летателен апарат, за да си замине от срещата на върха на НАТО в Турция.

Телевизия CNN съобщи, че Вашингтон е следил „постоянен поток“ от разузнавателни данни за възможни планове за убийството на президента, но че „предупреждението от Израел е било ново и се е отнасяло за конкретен заговор“. Медията се позова на неназовани източници, запознати с разузнавателната информация.

Напускайки срещата на върха на НАТО, Тръмп заяви пред репортери на борда на Air Force One: „Искат да елиминират лидера на САЩ – мен. В който и да е списък съм, тази сутрин видях, че фигурирам във всеки един от техните списъци“.

Новото избухване на боевете продължи постави под въпрос вероятността за трайно мирно споразумение. САЩ нанесоха удари по близо 140 цели в неделя сутринта в отговор на атаките срещу търговски кораби в района.

Иран заяви, че корабите са „пренебрегнали предупрежденията“ за одобрен маршрут и че протокът, през който в мирно време преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, сега ще остане затворен до „края на американската намеса в този регион“.

В отговор на американските удари Техеран разкритикува и няколко държави от Персийския залив, включително Бахрейн, Кувейт, Катар и Оман.

Катар описа атаките срещу своята територия и съседите си като „опасна ескалация“, докато държавната медия на Оман съобщи, че правителството „потвърждава своето осъждане и порицание на това нападение“.

В публикация в социалната мрежа X Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент и главен преговарящ, написа: „Ерата на едностранните сделки ПРИКЛЮЧИ. Казахме ви: удръжте на думата си или си платете цената. Реалността чука на вратата“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Telegraph    
Иран Списък за отмъщение Али Хаменей Доналд Тръмп Международно напрежение САЩ Покушение Световни лидери Заплахи Ескалация
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