Нетаняху заминава за САЩ, иска среща с Доналд Тръмп

Ако срещата между двамата лидери бъде потвърдена, тя ще бъде следващият важен контакт между Вашингтон и Тел Авив

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху ще пътува за САЩ в събота, съобщи високопоставен представител на израелските власти, цитиран от „Ройтерс“.

Нетаняху след разговор с Тръмп: Ще защитим интересите на Израел при всякакви обстоятелства

Prime Minister Benjamin Netanyahu is set to fly to Washington, DC, on Saturday night, Israeli sources told The Jerusalem Post.

✍️ @Amichaistein1 https://t.co/C6qgj4Km1K — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 15, 2026

По думите му Нетаняху има намерение да проведе среща с американския президент Доналд Тръмп, но към момента няма окончателно потвърждение дали разговорът ще се състои. Очаква се визитата да бъде свързана с обсъждане на ключови въпроси от дневния ред на двустранните отношения между Вашингтон и Тел Авив, както и с развитието на ситуацията в Близкия изток.

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Пътуването на израелския премиер идва в момент на засилена дипломатическа активност около регионалните конфликти и бъдещата политика на САЩ спрямо съюзника им Израел. Вашингтон традиционно е най-близкият международен партньор на Тел Авив, като двете страни поддържат тесни връзки в областта на отбраната, сигурността и разузнаването.

Разговори за сигурността и региона

Очаква се сред темите, които могат да бъдат обсъдени, да бъдат сигурността на Израел, отношенията с Иран, ситуацията в Газа и перспективите за по-широко регионално споразумение.

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През последните месеци отношенията между Израел и редица държави в региона останаха напрегнати заради продължаващите военни действия и опасенията от разрастване на конфликта. САЩ от своя страна се стремят да запазят влиянието си в Близкия изток и да подкрепят стратегическите си партньори в региона.

Визитата на Нетаняху може да бъде възможност за координация с американската администрация по въпроси, свързани с военната подкрепа, дипломатическите инициативи и следващите стъпки в региона.

Връзките между Нетаняху и Тръмп

Бенямин Нетаняху и Доналд Тръмп поддържат близки политически отношения от години. По време на първия мандат на Тръмп САЩ предприеха редица решения в подкрепа на Израел, сред които признаването на Ерусалим за столица на страната и преместването на американското посолство там.

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След завръщането на Тръмп в Белия дом отношенията между двете страни отново са сред основните фактори, които влияят върху политиката на САЩ в Близкия изток.

Ако срещата между двамата лидери бъде потвърдена, тя ще бъде следващият важен контакт между Вашингтон и Тел Авив на фона на сложната международна обстановка и продължаващите опити за намиране на решения на конфликтите в региона.