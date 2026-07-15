В разгара на отпуските: за преглед при лекар в друг град не се плаща

При остро състояние пациентът може да посети всеки общопрактикуващ лекар с договор с НЗОК, дори да е в друг град.

Ако се разболеете по време на почивка в България, можете да потърсите помощ от всеки общопрактикуващ лекар, който има договор с Националната здравноосигурителна каса. Не е необходимо да се връщате в населеното място, където е личният ви лекар, уточняват от НЗОК.

За да ползвате медицинска помощ по линия на касата, трябва да сте с непрекъснати здравноосигурителни права. При почивка в страната е достатъчно да носите документ за самоличност. Здравноосигурителната книжка е необходима само при посещение при стоматолог.

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Плаща се само потребителската такса

Когато човек потърси инцидентно лекарска помощ заради остро състояние в друго населено място, не плаща за самия преглед. Дължи се единствено потребителска такса от 1,48 евро, освен ако пациентът попада сред освободените от нея.

Лекарят може да прегледа и пациенти, които не са записани в неговата листа, стига да има договор с НЗОК.

Може да получите направление и рецепта

Ако състоянието го налага, лекарят може да издаде:

направление за консултация със специалист;

направление за хоспитализация или лечение по амбулаторна процедура;

рецепта, включително електронна.

Така пациентът не остава без достъп до лечение само защото се намира извън постоянния си здравен район.

Временна смяна на личния лекар

Хората, които ще пребивават извън постоянния си адрес за период между един и пет месеца, могат временно да изберат друг общопрактикуващ лекар. Това им дава същите права, каквито имат постоянните пациенти на лекаря.

Временният избор може да бъде направен и онлайн чрез електронната услуга на НЗОК. Не е необходимо пациентът да уведомява постоянния си личен лекар.

Лекарят може да издаде направление за специалист, хоспитализация или рецепта, ако състоянието го налага. Източник: iStock

След изтичането на посочения срок последният постоянен избор се възстановява автоматично.

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Какво трябва да носите при почивка в чужбина

При краткосрочно пътуване до държава от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Швейцария или Великобритания е необходима валидна Европейска здравноосигурителна карта.

ЕЗОК дава достъп до спешна и неотложна медицинска помощ в лечебни заведения и лекарски практики, които работят с местната обществена здравноосигурителна система. Каква помощ е необходима се преценява от лекаря на място.

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Колко време важи ЕЗОК

Срокът на картата зависи от възрастта и статута на здравноосигурения:

за пълнолетните граждани ЕЗОК важи една година ;

; за пенсионерите – 10 години или до изтичането на пенсионното или ТЕЛК решението;

или до изтичането на пенсионното или ТЕЛК решението; за лицата под 18 години – пет години или до навършване на пълнолетие.

Картата се издава в срок до 15 календарни дни.

Кога се издава удостоверение вместо карта

Когато човек не разполага с ЕЗОК или трябва да замине спешно и не може да изчака издаването ѝ, може да получи удостоверение за временно заместване на ЕЗОК, известно като УВЗ.

За разлика от пластмасовата карта, удостоверението се издава на хартия и е валидно за срок до два месеца от датата на издаването. То временно изпълнява функцията на ЕЗОК при пътуване.

Най-просто казано, ЕЗОК е основният документ за по-дълъг период, а УВЗ е временно решение при спешно заминаване или когато човек още няма карта.