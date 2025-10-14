България

Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов

Сиромахов иронизира предложението на ИТН

14 октомври 2025, 11:47
Боклукът в

Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни
Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"
Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)

Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)
Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща
Абсурдът

Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори
Решено: София ще е домакин на Европейското по волейбол

Решено: София ще е домакин на Европейското по волейбол
Назначават Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС

Назначават Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС
Времето във вторник: Температури до 20 градуса, но с облаци и дъжд

Времето във вторник: Температури до 20 градуса, но с облаци и дъжд

Н ие всички трябва да се поздравим. Гражданското общество постигна една малка победа- тази мракобесна поправка в Наказателния кодекс не мина, беше отхвърлена с усилията на доста хора, които наддадоха глас- намесиха се АЕЖ, съюзът на издателите, много активни граждани реагираха остро и на време, а тази реакция доведе до успех. Ако нямаше такава реакция, вероятно днес щяхме да сме в една друга ситуация, в която щяхме да внимаваме какво говорим за да не издадем нещо лично, от което би могло да последва от 1 до 6 години затвор.

(Във видеото: Заплаха за свободата на изразяване? Юристи и журналисти срещу промените в НК, предложени от ИТН)

Борисов: Говорих със Слави Трифонов, оттеглят си законопроекта

Това е първото публично изявление на писателят Иво Сиромахов след като напусна 7/8 ТВ и Слави Трифонов. Коментарът му бе направен в YouTube канала "Контракоментар с Асен Генов". 

Сиромахов иронизира предложението на ИТН:

"Ето сега ти вече директно би попаднал под ударите на този закон, защото снимаш в момента лична ми библиотека зад мен, за което поне две, три години не ти мърдат. Ние се шегуваме, но това беше една опасна ситуация, защото този закон предвижда и разрешение да се подслушват както медии, така и граждани, за да не би евентуално те да имат намерение да издават лична информация".

Слави Трифонов цитира Рангел Вълчанов и критикува Бойко Борисов

Доскорошният водещ подчерта, че това е ясно намерение да се сложи ръка върху медиите с категорична заплаха със затвор и да се сложи ръка върху свободните гласове.

"Аз не се съмнявам, че някъде дълбоко в причините са създаването на този закон, стоят добри намерения. Аз съм съгласен, че начинът, по който кафявите сайтове влизат в личния живот на хората, е изключително гнусен и отвратителен. Аз съм съгласен, че трябва да бъде санкционирано това по някакъв начин, но има други решения на този проблем, без да се заплашват хората със затвор. Имаме щастлив край- тази поправка не мина". 

Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Сиромахов обясни и защо напусна телевизията като телевизионен водещ: 

"Нашите пътищата се разминаха точно по въпроса за свободата на словото. Основната ценност, за която ние сме настоявали през всичките тези години, е свободата на словото. Ние сме водили много битки, именно с опити за цензура, влизали сме в остри конфликти със СЕМ, с действащи политици, които вече не са, водили сме една битка за свободата на словото за всички. И това, което се случи, тази поправка в закона, която се опитаха да прокарат, аз я приех като предателство спрямо цялата ни предишна история. Защото същите тези хора, с които сме седели рамо до рамо, сме отстоявали точно обратното. Когато тази ценност изчезне, вече няма какво да ни свързва и за това прецених да напусна". 

Писателят допълни, че не споделя ценностите и идеалите на партията ИТН.

"Моето условие да работя след като беше създадена партията, да правя в телевизията всичко, което пожелая и да имам пълна свободна. Аз я имах тази свобода- до петък имах пълна свобода. При мен можеше да се каже всичко, няма монтаж, всичко се излъчваше", допълни той.

Източник: Фокус     
Наказателен кодекс Свобода на словото Иво Сиромахов ИТН Гражданско общество Цензура седем осми ТВ Личен живот Медии Отхвърлена поправка
Последвайте ни
Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Решено: София ще е домакин на Европейското по волейбол

Решено: София ще е домакин на Европейското по волейбол

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Защо рязко намаля броят на купилите стаж за пенсия

Защо рязко намаля броят на купилите стаж за пенсия

pariteni.bg
Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шокиращо видео: Горила разби стъклена стена в зоопарк

Шокиращо видео: Горила разби стъклена стена в зоопарк

Свят Преди 19 минути

Възможно е горилата да е била провокирана от скръбта за починалия си брат

Къща в Италия рухна при експлозия, уби карабинери и рани 15 полицаи

Къща в Италия рухна при експлозия, уби карабинери и рани 15 полицаи

Свят Преди 29 минути

Мъж и жена на около 60 години, които са брат и сестра и са се били настанили незаконно в къщата, бяха задържани във връзка с инцидента

Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Точно колко безвреден е гел маникюрът?

Любопитно Преди 57 минути

Европейският съюз забрани TPO през септември месец, което повдигна въпроси за безопасността на гел лаковете

<p>Иран: Призивите за мир на Тръмп са в противоречие с &quot;враждебното поведение&quot; на САЩ</p>

Иран: Призивите за мир от страна на Тръмп са в противоречие с "враждебното поведение" на САЩ

Свят Преди 1 час

В понеделник президентът на САЩ заяви, че е готов да сключи споразумение с Техеран

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Любопитно Преди 1 час

Първият гост на водещата Елизабет Методиева ще бъде поп фолк идолът Галин

Виктория Бекъм разкри истинската причина, поради която е премахнала гръдните си импланти

Виктория Бекъм разкри истинската причина, поради която е премахнала гръдните си импланти

Любопитно Преди 1 час

Бившата звезда от Spice Girls сподели наскоро, че е взела това решение по съвет на свой близък приятел

Снимката е илюстративна

Пожар в Дом за възрастни хора край Варна, двама души са с тежки изгаряния

България Преди 1 час

Огънят е пламнал в понеделник вечер

<p>Мадуро гневен: Венецуела затвори посолство в Осло&nbsp;след Нобела за мир</p>

Венецуела затвори посолство в Осло след Нобела за Мачадо

Свят Преди 1 час

Норвежкото министерство на външните работи определи решението като „прискърбно“

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

България Преди 1 час

Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване подкрепя предложението на образователния министър Красимир Вълчев за забрана на социалните мрежи за деца до 15 години

<p>Дните в <strong style="color: rgb(255, 0, 0);">стрес</strong>. Нощите в&nbsp;<strong style="color: rgb(255, 0, 0);">сънища</strong></p>

Дните в стрес. Нощите в сънища

Малките неща Преди 1 час

10 начина да оцелеем качествено 

<p>Откриват хеликоптерната площадка на габровската областна болница</p>

Силви Кирилов открива хеликоптерната площадка на габровската областна болница

България Преди 2 часа

Тя бе сертифицирана в края на август

Лечителите загърбиха различията и покориха Резиденцията в “Игри на волята”

Лечителите загърбиха различията и покориха Резиденцията в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Бъдещето на гребеца Георги-Шопа в надпреварата е под въпрос

Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната

Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната

Свят Преди 2 часа

За първи път „Старшип” успя да пусне в околоземна орбита макети на сателит „Старлинк”

Мъж размахвал мачете в столичен мол, задържан и обвинен е

Мъж размахвал мачете в столичен мол, задържан и обвинен е

България Преди 2 часа

Обвиняемият е осъждан

Алек Болдуин претърпя катастрофа в Хамптънс

Алек Болдуин претърпя катастрофа в Хамптънс

Свят Преди 2 часа

По думите му, причина за катастрофата е „боклукчийски камион с размерите на кит“, който внезапно се появил на пътя

Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Кейти Пери разкри романса си с Джъстин, Софи Трюдо със загадъчно послание

Любопитно Преди 2 часа

Поп звездата беше заснета през уикенда да се целува и гушка с бившия премиер на Канада на своята 24-метрова яхта Caravelle край бреговете на Санта Барбара, Калифорния

Всичко от днес

От мрежата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg
1

5 успешно отгледани малки карталчета през годината

sinoptik.bg
1

Танцът на сребърните фазани

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Как се съблазнява мъжа според зодията?

Edna.bg

Мхитарян: Юрген Клоп все още ми дължи 50 евро

Gong.bg

Ман Юнайтед пожела Джоб Белингам, Аморим вижда бъдеща звезда

Gong.bg

Двама задържани при акция на „Вътрешна сигурност” в „Пътна полиция” – Хасково

Nova.bg

София ще бъде домакин на Евроволей 2026

Nova.bg