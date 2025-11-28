България

"Райнметал": Строителството на новия завод за боеприпаси ще започне по-план

През 2027 година ще бъдат произведени и първите продукти, заяви за NOVA главният изпълнителен директор на компанията Армин Папергер

28 ноември 2025, 13:49
С троителството на завода, който ще бъде изграден между германската компания „Райнметал“ и българската държава, ще започне по план през пролетта на следващата година.

"За строителството са планирани от 12 до 14 месеца, така че през 2027-а година ще бъдат произведени и първите продукти". Това отговори на въпрос на кореспондента на NOVA в Германия Натали Пашева главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, който се срещна с чуждестранни журналисти.

България и "Райнметал" подписват договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси

"В България ще построим завод за боеприпаси за артилерията, както и за други видове боеприпаси - например за барут. Така че България ще бъде много широко обхваната от наша страна. Вярваме, че с това ще можем да създадем работни места за няколко хиляди души по цялата верига, че ще изградим един високотехнологичен център в България и подобно на Германия след старта. Тоест първо трябва да започнем, разбира се, и винаги правим така, че сградите да продължат да принадлежат на държавата, защото това е национална сигурност. Искаме подобно на Германия -  между дванадесет и четиринадесет месеца след старта – а той ще бъде през пролетта според сегашния план – да сме готови. Това означава, че фазата на строителство е през 2026 г. Така че през първото до второто тримесечие на 2027 г. ще бъдем в състояние да произведем първите продукти в областта на артилерийското производство", обясни главният изпълнителен директор на „Райнметал“.

Сделката за "Райнметал" е факт: България подписа договорa за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

„Райнметал” планира поне 4 оръжейни завода в Украйна

