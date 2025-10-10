Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес

П редложените от "Има такъв народ" (ИТН) промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие, ще бъдат оттеглени. Това съобщи председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Говорих със Слави Трифонов (председателят на ИТН - бел. ав.) сутринта и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове - и той, и ние не ги приемаме", каза Бойко Борисов.

Вчера парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промените в Наказателния кодекс. "Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева", е записано в предложението на ИТН. Под информация за личния живот по смисъла се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, пише в законопроекта.

"Аз сутринта научих, като научих, се обадих лично аз на Слави, за което огромно благодаря, че разбра проблема веднага и го изтегли", отговори Борисов на въпрос проба на общественото мнение ли беше законопроектът. "Предполагам, че не са го прочели както трябва, сега го прочетоха както трябва, и ще го четат така, както трябва", каза Борисов относно това, че депутати от ГЕРБ подкрепиха законопроекта на първо четене в комисия.

"Има неща, които би могло да се поправят или да им се намери някакъв ред за действие. Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове. Това не е правилно. Има текстове, които аз бих подкрепил, подобен текст бих подкрепил. Шест години затвор – абсурд, но дебели глоби – да. Законът е оттеглен, поне така ми каза Слави, ако ще има такъв закон, подобни текстове бихме подкрепили", коментира Бойко Борисов.

Законопроектът на ИТН коментира и премиерът Росен Желязков.

Той заяви, че държавата трябва да защитава правото на личен живот.

„Аз, когато прочетох текстовете, не останах с усещането, че става въпрос за свобода на словото. Става въпрос за разкриване на данни от личния живот на всеки български гражданин. Но българската Конституция казва, че личният живот е неприкосновен и следва да се пази достойнството на всеки. Конституцията казва, че държавата създава условия това да бъде спазвано. По какъв начин конституционните текстове и гаранции за правата на гражданите се интерпретират в законодателството е въпрос на автономия на Народното събрание, тогава когато има законодателна инициатива. А мястото на дебата е в Народното събрание”, заяви Росен Желязков.

Коментарът на опозицията

"Предложените от "Има такъв народ" (ИТН) промени в Наказателния кодекс противоречат на Конституцията и много международни актове", заяви в кулоарите на НС депутатът Атанас Атанасов - председател на "Демократи за силна България” (ДСБ), част от ПГ на "Продължаваме промяната - Демократична България".

"След като чалгата влезе в политиката и парламента, сега ще влезе и в наказателното право", заяви Атанас Атанасов и добави, че предложените промени са "пълен юридически абсурд".

"Въвежда се и възможност за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на журналисти, влогъри, за разпространяване на информация за личния живот на хората", отбеляза депутатът.

"Какво означава личният живот на хората? Ако министър-председателят Желязков се снима с жена си пред хотела с водопада, това личен живот ли", коментира Атанасов.

"Трябва да положим всички усилия да бъде съборено в пленарна зала", каза Атанас Атанасов и определи промените като опит за репресия на свободните хора, свободното слово, разпространение и изразяване.

"Ако етиката може да се регулира чрез форми в Наказателния кодекс, ИТН след всичко, което са направили в тяхната телевизия, сега нямаше да са в парламента, а в затвора", каза и депутатът Йордан Иванов.

"Най-малкото Бойко Борисов и Лили Иванова щяха да пуснат сигнали срещу тях. Ще вдигнем шум до небесата и ще сигнализираме европейски институции, ако е необходимо, за да не може да мине напред", заяви депутатът.

"Законопроектът, внесен от "Има такъв народ", който криминализира разпространяването на носители, съдържащи информация за личния живот на човек без негово съгласие, предполага, че всеки, който каже истина, може да влезе в затвора до шест години, а това важи както за журналист, така и за обикновен гражданин". Това каза съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната – Демократична" България Николай Денков пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той подчерта, че никъде в закона не става дума за клевета. "Когато става дума за клевета, си оставате по стария режим и няма да бъдете наказани", посочи Денков.

"Например, ако синът на депутат влезе в престижна гимназия след изпит в седми клас, но няма нужните оценки, който каже истината, било то журналист, учител или директор, може да влезе в затвора до шест години", обясни депутатът.

"Предлагат го хора, които направиха кариера в политиката и шоубизнеса, разпространявайки такава информация", подчерта той. "По време на председателския съвет от "Има такъв народ" обясниха колко хубав закон са внесли вчера за обсъждане", каза още Денков.

"Носим наказателна отговорност и наказавиено е лишаване от свобода за повече, отколкото за едно убийство по непредпазливост, което се наказва с до пет години затвор", каза Стою Стоев от "Продължаваме промяната".

"Чрез специалните разузнавателни средства, които законопроектът предлага, може да се подслушва всеки един гражданин", посочи той, като отбеляза, че законът важи за всички, не само за журналисти.

"В комисия ясно се видя, че освен от управляващото мнозинство, законът се подкрепя и от "Възраждане", заяви Стоев.

"Днес чухме някои политици да дават назад – нормално е, защото все още се водим демократична държава, а тези закони принадлежат към един друг режим", отбеляза още той. "Единствената разлика е, че Белене няма да възобнови работа, защото едно време за вицове се влизаше в затвора", добави Стоев.

"Точно Тошко Йорданов и Слави Тринофов нямат право. Те направиха песен за колега-народен представител, в която обясняваха детайли за личния му живот. Те нямат право и никога не са имали, но върховната им наглост с този закон нанася щети на коалицията и ги разклаща", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Позицията на СЕМ

Съветът за електронни медии (СЕМ) публикува на сайта си позиция по повод публично оповестените предложения за промени в Наказателния кодекс.

„Съветът за електронни медии е изненадан от бързата законодателна процедура, през която преминават радикални предложения за мерки, които биха се отразили негативно на медийната среда и свободата на словото“, се казва в изявлението.

Според екипа на СЕМ следва да бъдат в съответствие с влезлия в сила Европейски акт за свободата на медиите, който предвижда засилени гаранции за защита на журналистите и свободата на словото.

В съобщението е посочено, че медийният регулатор изразява готовност да предоставя експертно си становище по бъдещи текстове, които пряко засягат медийната среда.

„Правото на лична неприкосновеност и свободата на словото трябва да бъдат в баланс, който не накърнява обществения интерес. Съветът за електронни медии е убеден, че всякакви законодателни промени не следва да възпрепятстват пълноценната журналистическа работа“, се казва още в позицията на регулатора.