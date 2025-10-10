България

Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Решението е взето след разговор със Слави Трифонов

Обновена преди 23 минути / 10 октомври 2025, 10:13
Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал

Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"
Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби

Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби
Прокуратурата разпита заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева

Прокуратурата разпита заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева
Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза

Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза
След евакуацията в Русенско: Има ли все още риск за жителите

След евакуацията в Русенско: Има ли все още риск за жителите
Земеделци на протест в защита на българското производство

Земеделци на протест в защита на българското производство
Внимание, шофьори! Промени в движението по „Хемус“ и „Тракия“ до неделя

Внимание, шофьори! Промени в движението по „Хемус“ и „Тракия“ до неделя
Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес

Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес

П редложените от "Има такъв народ" (ИТН) промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие, ще бъдат оттеглени. Това съобщи председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Затвор за намеса в личния живот: Правната комисия одобри предложението на ИТН

"Говорих със Слави Трифонов (председателят на ИТН - бел. ав.) сутринта и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове - и той, и ние не ги приемаме", каза Бойко Борисов.

ИТН иска затвор за разпространяване на информация за личния живот без разрешение

Вчера парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промените в Наказателния кодекс. "Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева", е записано в предложението на ИТН. Под информация за личния живот по смисъла се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, пише в законопроекта.

Парламентът гласува промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

"Аз сутринта научих, като научих, се обадих лично аз на Слави, за което огромно благодаря, че разбра проблема веднага и го изтегли", отговори Борисов на въпрос проба на общественото мнение ли беше законопроектът. "Предполагам, че не са го прочели както трябва, сега го прочетоха както трябва, и ще го четат така, както трябва", каза Борисов относно това, че депутати от ГЕРБ подкрепиха законопроекта на първо четене в комисия.

"Има неща, които би могло да се поправят или да им се намери някакъв ред за действие. Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове. Това не е правилно. Има текстове, които аз бих подкрепил, подобен текст бих подкрепил. Шест години затвор – абсурд, но дебели глоби – да. Законът е оттеглен, поне така ми каза Слави, ако ще има такъв закон, подобни текстове бихме подкрепили", коментира Бойко Борисов.

Законопроектът на ИТН коментира и премиерът Росен Желязков.

Той заяви, че държавата трябва да защитава правото на личен живот.

„Аз, когато прочетох текстовете, не останах с усещането, че става въпрос за свобода на словото. Става въпрос за разкриване на данни от личния живот на всеки български гражданин. Но българската Конституция казва, че личният живот е неприкосновен и следва да се пази достойнството на всеки. Конституцията казва, че държавата създава условия това да бъде спазвано. По какъв начин конституционните текстове и гаранции за правата на гражданите се интерпретират в законодателството е въпрос на автономия на Народното събрание, тогава когато има законодателна инициатива. А мястото на дебата е в Народното събрание”, заяви Росен Желязков.

Коментарът на опозицията

"Предложените от "Има такъв народ" (ИТН) промени в Наказателния кодекс противоречат на Конституцията и много международни актове", заяви в кулоарите на НС депутатът Атанас Атанасов - председател на "Демократи за силна България” (ДСБ), част от ПГ на "Продължаваме промяната - Демократична България".

"След като чалгата влезе в политиката и парламента, сега ще влезе и в наказателното право", заяви Атанас Атанасов и добави, че предложените промени са "пълен юридически абсурд".

"Въвежда се и възможност за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на журналисти, влогъри, за разпространяване на информация за личния живот на хората", отбеляза депутатът.

"Какво означава личният живот на хората? Ако министър-председателят Желязков се снима с жена си пред хотела с водопада, това личен живот ли", коментира Атанасов.

"Трябва да положим всички усилия да бъде съборено в пленарна зала", каза Атанас Атанасов и определи промените като опит за репресия на свободните хора, свободното слово, разпространение и изразяване.

"Ако етиката може да се регулира чрез форми в Наказателния кодекс, ИТН след всичко, което са направили в тяхната телевизия, сега нямаше да са в парламента, а в затвора", каза и депутатът Йордан Иванов.

"Най-малкото Бойко Борисов и Лили Иванова щяха да пуснат сигнали срещу тях. Ще вдигнем шум до небесата и ще сигнализираме европейски институции, ако е необходимо, за да не може да мине напред", заяви депутатът.

"Законопроектът, внесен от "Има такъв народ", който криминализира разпространяването на носители, съдържащи информация за личния живот на човек без негово съгласие, предполага, че всеки, който каже истина, може да влезе в затвора до шест години, а това важи както за журналист, така и за обикновен гражданин". Това каза съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната – Демократична" България Николай Денков пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той подчерта, че никъде в закона не става дума за клевета. "Когато става дума за клевета, си оставате по стария режим и няма да бъдете наказани", посочи Денков.

"Например, ако синът на депутат влезе в престижна гимназия след изпит в седми клас, но няма нужните оценки, който каже истината, било то журналист, учител или директор, може да влезе в затвора до шест години", обясни депутатът.

"Предлагат го хора, които направиха кариера в политиката и шоубизнеса, разпространявайки такава информация", подчерта той. "По време на председателския съвет от "Има такъв народ" обясниха колко хубав закон са внесли вчера за обсъждане", каза още Денков.

"Носим наказателна отговорност и наказавиено е лишаване от свобода за повече, отколкото за едно убийство по непредпазливост, което се наказва с до пет години затвор", каза Стою Стоев от "Продължаваме промяната".

"Чрез специалните разузнавателни средства, които законопроектът предлага, може да се подслушва всеки един гражданин", посочи той, като отбеляза, че законът важи за всички, не само за журналисти.

"В комисия ясно се видя, че освен от управляващото мнозинство, законът се подкрепя и от "Възраждане", заяви Стоев.

"Днес чухме някои политици да дават назад – нормално е, защото все още се водим демократична държава, а тези закони принадлежат към един друг режим", отбеляза още той. "Единствената разлика е, че Белене няма да възобнови работа, защото едно време за вицове се влизаше в затвора", добави Стоев.

"Точно Тошко Йорданов и Слави Тринофов нямат право. Те направиха песен за колега-народен представител, в която обясняваха детайли за личния му живот. Те нямат право и никога не са имали, но върховната им наглост с този закон нанася щети на коалицията и ги разклаща", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Позицията на СЕМ

Съветът за електронни медии (СЕМ) публикува на сайта си позиция по повод публично оповестените предложения за промени в Наказателния кодекс. 

„Съветът за електронни медии е изненадан от бързата законодателна процедура, през която преминават радикални предложения за мерки, които биха се отразили негативно на медийната среда и свободата на словото“, се казва в изявлението.

Според екипа на СЕМ следва да бъдат в съответствие с влезлия в сила Европейски акт за свободата на медиите, който предвижда засилени гаранции за защита на журналистите и свободата на словото. 

В съобщението е посочено, че медийният регулатор изразява готовност да предоставя експертно си становище по бъдещи текстове, които пряко засягат медийната среда.

„Правото на лична неприкосновеност и свободата на словото трябва да бъдат в баланс, който не накърнява обществения интерес. Съветът за електронни медии е убеден, че всякакви законодателни промени не следва да възпрепятстват пълноценната журналистическа работа“, се казва още в позицията на регулатора.

Източник: БТА- Николай Трифонов, Йоана Христова    
ИТН НК законопроект лична информация Борисов Слави Трифонов оттегляне
Последвайте ни
Отново активираха BG-ALERT в Русенско, удължават с 24 часа евакуацията на село Николово

Отново активираха BG-ALERT в Русенско, удължават с 24 часа евакуацията на село Николово

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

СГС решава за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев

СГС решава за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев

Какви са глобите за неспазване на работното време

Какви са глобите за неспазване на работното време

pariteni.bg
5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Главният прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс

Прокурорът на Ню Йорк Летиша Джеймс е обвинена в измама

Свят Преди 25 минути

Тя отхвърли обвиненията и ги определи като част от „отчаяните опити на президента (Доналд Тръмп) да използва съдебната система като оръжие“

Мъж наруши ограничителна заповед и преби дъщеря си

Мъж наруши ограничителна заповед и преби дъщеря си

България Преди 33 минути

Инцидентът е станал в девинското село Триград

Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати

Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати

България Преди 1 час

Очаква се пострадалата да разкаже за случилото се и да отговаря на въпроси на страните по производството

Slicr

Slicr дебютира с Radio Valley: Нова алтернативна вълна превзема България

Любопитно Преди 1 час

Slicr ще представят сингъла и на живо на 16 октомври в Soda Bar, София, по време на международната музикална конференция “So Alive”

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

България Преди 2 часа

„Да не се правят на по-големи католици от папата“, призова още той колегите си от ПП-ДБ

Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Свят Преди 2 часа

Причината - участието на няколко арабски лидери в прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Желязков: Оставката на нито един министър не е на дневен ред в момента

Желязков: Оставката на нито един министър не е на дневен ред в момента

България Преди 2 часа

Премиерът откри реконструиран напоителен канал в Хасковско в присъствието на еврокомисаря по въпросите на земеделието и храните

Тайният съветски проект за създаване на хибрид човек-шимпанзе

Тайният съветски проект за създаване на хибрид човек-шимпанзе

Свят Преди 2 часа

Учен, обсебен със създаването на кръстоски между различни видове, е рискувал всичко в преследване на знанието

Парламентът отне на президента избора на шеф на разузнаването

Парламентът отне на президента избора на шеф на разузнаването

България Преди 2 часа

Решението беше взето с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, БСП, ИТН и независимите, напуснали групата на АПС и вече подкрепят формацията на Делян Пеевски

Министър Гроздан Караджов представи новите локомотиви на първи перон на Централна жп гара София

Българските железници с 3 нови локомотива: Имена на герои ги водят

България Преди 3 часа

Новите локомотиви ще бъдат оборудвани с най-модерната система за безопасност European Train Control System-ETCS, която ще бъде активирана след инсталиране

<p>Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother</p>

Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother

Любопитно Преди 3 часа

Зрителите могат да подкрепят Лена, Мина, Михаела и Калин в приложението NOVA PLAY

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

България Преди 3 часа

ГЕРБ иска закриване на Комисията

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал на улица „Ангел Димитров”

Карлос Насар

Младият феномен с 3 световни титли в 3 категории - Карлос Насар

България Преди 3 часа

Карлос Насар продължи да затвърждава статута си на един от най-големите таланти в историята на българските щанги и на световната сцена изобщо

Дина Болуарте

Конгресът на Перу свали президентът Дина Болуарте от власт

Свят Преди 4 часа

Решението идва на фона на нарастващо обществено недоволство от неспособността ѝ да овладее ширещата се престъпност в страната

Радев в Естония: Най-важната ни задача е намиране на решение за войната в нашия континент

Радев в Естония: Най-важната ни задача е намиране на решение за войната в нашия континент

Свят Преди 4 часа

Именно Европейският съюз и Европа трябва да играят ключова и водеща роля, заяви президентът

Всичко от днес

От мрежата

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Мрачната истина за актьорите от сериала "Приятели"

Edna.bg

Какво казва датата ти на раждане за твоята карма?

Edna.bg

Мбапе защити Ямал: Оставете го на мира!

Gong.bg

Сектор "Г" посреща Карлос Насар след световното злато

Gong.bg

Лидерът на опозицията във Венецуела получи Нобеловата награда за мир

Nova.bg

Над 5 метра: Нивото на Янтра се повиши рязко, наводнени са земеделски площи (СНИМКИ)

Nova.bg