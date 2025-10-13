Трифонов за законопроекта за изменение на НК: 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели

И ТН оттегли законопроекта за изменение на Наказателния кодекс (НК).

Лидерът на партия "Има такъв народ" (ИТН) Станислав Трифонов обяви, че законопроектът на партията за изменение и допълнение на НК е оттеглен. Това е станало на основание чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (НС).

Станислав Трифонов съобщи, че законопроектът на ИТН със сигнатура 51-554-01-178 е официално оттеглен. Той уточни, че става дума за проект, а не за закон, тъй като за приемането му са необходими редица процедури, включително гласуване в НС.

По думите му "99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели", като добави, че според него Бойко Борисов също не е чел нито един проектозакон.

Трифонов подчерта, че в проекта не е имало текстове, свързани с ограничаване на свободата на словото. Според него целта е била да се осигури защита на личното пространство на гражданите, така че никой да не бъде изнудван чрез лични снимки или подобни материали.

"Просто е абсурдно "Има такъв народ" да иска подобно нещо", заяви лидерът на ИТН, като добави, че авторите на проектозакона заслужават уважение за своята работа, въпреки че документът вече е оттеглен.

В края на изявлението си Трифонов цитира думите на режисьора Рангел Вълчанов, когото определи като "велик човек" и свой приятел:

"Никой не може да бъде свободен, ако не иска да бъде освободен."