България

ПП-ДБ: Бюджетът трябва да бъде оттеглен и да мине отначало през законовата процедура

"На коляно да се правят такива големи промени е невъзможно и няма смисъл", заяви Асен Василев

28 ноември 2025, 10:39
Проблем с платежното нареждане за гаранцията на Благомир Коцев бави пускането му на свобода

Проблем с платежното нареждане за гаранцията на Благомир Коцев бави пускането му на свобода
Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви

Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви
Започва връчването на глобите за средна скорост, нарушителите са над 49 хил.

Започва връчването на глобите за средна скорост, нарушителите са над 49 хил.
Д-р Бацелова: Декемврийските празници създават допълнителни рискове за предаване на вируси

Д-р Бацелова: Декемврийските празници създават допълнителни рискове за предаване на вируси
Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели
Центърът на София под блокада: Симпатизанти на

Центърът на София под блокада: Симпатизанти на "Величие" излязоха на протест (ВИДЕО)
Освободиха Благомир Коцев от затвора във Варна

Освободиха Благомир Коцев от затвора във Варна
Росен Плевнелиев: Кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори

Росен Плевнелиев: Кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори

Е динственият начин е бюджетът да бъде оттеглен, да мине по законовата процедура, като се обсъди с тристранния съвет и да се внесе за първо четене в парламента, каза ген. Атанас Атанасов от "Продължаваме промяната – Демократична България" пред журналисти в кулоарите на парламента.

Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати на среща във финансовото министерство

По думите му вносителят на законопроекта е този, който трябва да го оттегли.

"Мандатоносителят каза, че ще изтеглят бюджета, но днес разбираме, че почват да шикалкавят", отбеляза депутатът.

"Или да оттеглят бюджета, или повече да не ни търсят в тази история", добави той.

Асен Василев от ПП-ДБ посочи, че за да се промени бюджетът, трябва да се променят мотивите в тригодишната прогноза, която има над 200 страници мотиви, както и да се променят основни параметри в приходната част. По думите му правилното нещо е бюджетът да бъде изтеглен, да се направи нова тригодишна прогноза, да се обсъди с тристранния съвет и да се внесе в парламента.

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

"На коляно да се правят такива големи промени в бюджета е невъзможно и няма смисъл", заяви депутатът.

"Виждали сме, че бюджет може да се приеме за четири седмици", отбеляза още Василев.

Според него бюджетът може да бъде приет преди Нова година.

"Нека да се организират, да не се опитват да правят импровизации", призова народният представител.

След като оттеглиха Бюджет 2026: Социалните партньори започнаха нови разговори с властта

На въпрос откъде ще дойдат парите за пенсии, Василев отговори: "Трябва да ги посочи финансовият министър, ако наистина е финансов министър, а ако не може да се справи с тази работа, нека да освободи поста".

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ добави, че големият въпрос е дали бюджетът наистина ще бъде изтеглен.

"Борисов каза, че изтегля бюджета, но след това му дръпнаха ушите и Зафиров бързо влезе в кабинета на Пеевски, където получи инструкции", заяви депутатът.

Източник: БТА/Йоана Христова    
ПП ДБ бюджет
Последвайте ни
Освободиха Благомир Коцев от затвора във Варна

Освободиха Благомир Коцев от затвора във Варна

Любимото природно убежище на княгиня Калина - само на 10 минути от София

Любимото природно убежище на княгиня Калина - само на 10 минути от София

Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

„Исках да спя с нея“: Как коледно парти коства на старши партньор работата му за $850 000

„Исках да спя с нея“: Как коледно парти коства на старши партньор работата му за $850 000

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Напук на всичко и всички: Audi прави нов дизелов V6

Напук на всичко и всички: Audi прави нов дизелов V6

carmarket.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 5 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 6 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 5 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 5 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кое е проклятието на всяка зодия

Кое е проклятието на всяка зодия

Любопитно Преди 9 минути

Петър Антонов

„Гняв без възраст“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 23 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Кога са силните магнитни бури през декември и влияят ли наистина на здравето

Кога са силните магнитни бури през декември и влияят ли наистина на здравето

Любопитно Преди 43 минути

Магнитната буря е природно явление, причинено от редовни изригвания и експлозии на Слънцето, по време на които в космоса се освобождава голямо количество енергия

Изпълнителните директори на ЗК ЛЕВ ИНС АД Владислав Милев и Валентин Илиев представят социално отговорната кампания „Пази Важните Неща“

„Пази Важните Неща“: Социално отговорната кампания

Любопитно Преди 48 минути

Кампанията е продължение на над 20-годишните усилия на ЛЕВ ИНС в посока социална отговорност и надгражда познатите инициативи „Пази детето на пътя“ и „Пази детето в интернет“

Теменужка Петкова: Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура

Теменужка Петкова: Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура

България Преди 56 минути

Тристранният диалог е възстановен, съобщи още финансовият министър

Кремъл: САЩ предадоха на Русия параметрите на мирния план, оформен в Женева

Кремъл: САЩ предадоха на Русия параметрите на мирния план, оформен в Женева

Свят Преди 1 час

Разговор по темата се очаква в Москва през следващата седмица

Изгониха папския атентатор Али Агджа от Изник, където днес пристига Лъв XIV

Изгониха папския атентатор Али Агджа от Изник, където днес пристига Лъв XIV

Свят Преди 1 час

Мехмет Али Агджа се надяваше да се срещне с новия папа и да поговори с него за две или три минути

Пандемия, по-лоша от COVID-19 - опасност от мутация на птичи грип

Пандемия, по-лоша от COVID-19 - опасност от мутация на птичи грип

Свят Преди 1 час

„Това, от което се страхуваме, е вирусът да се адаптира към бозайници, и особено към хора, да стане способен да се предава от човек на човек – и такъв вирус би бил пандемичен“, каза медицинският директор на центъра за респираторни инфекции на Институт „Пастьор“

Черният петък: Мрачната истинска история зад най-големия ден на отстъпките

Черният петък: Мрачната истинска история зад най-големия ден на отстъпките

Любопитно Преди 1 час

Частично бедствено положение в Ардино заради наводнен мост

Частично бедствено положение в Ардино заради наводнен мост

България Преди 1 час

Населени места останаха без пътна връзка, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница беше залят от придошлите води

Над 150 души се натровиха с дюнери в Турция

Над 150 души се натровиха с дюнери в Турция

Свят Преди 2 часа

Четирима са в интензивно отделение

<p>&bdquo;Трябва да започне с Ермак&ldquo;: Обискират офиса на шефа на администрацията на Зеленски</p>

„Трябва да започне с Ермак“: Обискират офиса на шефа на администрацията на Зеленски по дело за мащабна схема в „Енергоатом“

Свят Преди 2 часа

Ермак се разследва по корупционно дело, свързано с държавния монопол в ядрената енергетика „Енергоатом“

Красимир Вълчев

Нова матура след 8 клас обмислят от МОН

България Преди 2 часа

<p>Ето кой е &quot;най-стресираният&quot; град в света</p>

Ню Йорк оглави класацията за най-стресирани градове в света

Любопитно Преди 2 часа

Именно растящите разходи за живот са най-голямото безпокойство за нюйоркчани

Васил Пандов: Ще съдя Слави Трифонов

Васил Пандов: Ще съдя Слави Трифонов

България Преди 2 часа

Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от ПГ на ПП-ДБ

Хотел Royal 1905 във Варна съчетава блясък и релакс

Хотел Royal 1905 във Варна съчетава блясък и релакс

Любопитно Преди 2 часа

Това не е просто хотел - това е бутиков филм, в който всяка стая разказва история

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg
1

С какво време посрещаме метеорологичната зима

sinoptik.bg

Не ти вярва, защото ти е вярвала прекалено дълго

Edna.bg

Екатерина Дафовска на 50: Любопитни факти за легендарната ни спортистка (СНИМКИ)

Edna.bg

Задава се мащабна чистка в Манчестър Юнайтед и никой не е в безопасност

Gong.bg

Българската спортна гимнастика връща блясъка си с нови шампиони и международни успехи

Gong.bg

Благомир Коцев на свобода: Благодаря на хората, които подкрепиха своя легитимен избор

Nova.bg

Работодатели и синдикати на среща с властта: Обсъдиха над 20 мерки за промени в бюджета и направиха предложения

Nova.bg