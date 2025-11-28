ПП-ДБ: Бюджетът трябва да бъде оттеглен и да мине отначало през законовата процедура

Центърът на София под блокада: Симпатизанти на "Величие" излязоха на протест (ВИДЕО)

Е динственият начин е бюджетът да бъде оттеглен, да мине по законовата процедура, като се обсъди с тристранния съвет и да се внесе за първо четене в парламента, каза ген. Атанас Атанасов от "Продължаваме промяната – Демократична България" пред журналисти в кулоарите на парламента.

По думите му вносителят на законопроекта е този, който трябва да го оттегли.

"Мандатоносителят каза, че ще изтеглят бюджета, но днес разбираме, че почват да шикалкавят", отбеляза депутатът.

"Или да оттеглят бюджета, или повече да не ни търсят в тази история", добави той.

Асен Василев от ПП-ДБ посочи, че за да се промени бюджетът, трябва да се променят мотивите в тригодишната прогноза, която има над 200 страници мотиви, както и да се променят основни параметри в приходната част. По думите му правилното нещо е бюджетът да бъде изтеглен, да се направи нова тригодишна прогноза, да се обсъди с тристранния съвет и да се внесе в парламента.

"На коляно да се правят такива големи промени в бюджета е невъзможно и няма смисъл", заяви депутатът.

"Виждали сме, че бюджет може да се приеме за четири седмици", отбеляза още Василев.

Според него бюджетът може да бъде приет преди Нова година.

"Нека да се организират, да не се опитват да правят импровизации", призова народният представител.

На въпрос откъде ще дойдат парите за пенсии, Василев отговори: "Трябва да ги посочи финансовият министър, ако наистина е финансов министър, а ако не може да се справи с тази работа, нека да освободи поста".

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ добави, че големият въпрос е дали бюджетът наистина ще бъде изтеглен.

"Борисов каза, че изтегля бюджета, но след това му дръпнаха ушите и Зафиров бързо влезе в кабинета на Пеевски, където получи инструкции", заяви депутатът.