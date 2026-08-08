Съдът пусна под домашен арест бившия шеф на ВиК-Бургас и двама негови подчинени

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С лед близо шест часа заседание Окръжният съд в Бургас определи по-леки мерки за неотклонение на бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и двама негови подчинени. Тримата са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с престъпления по служба.

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Съдът е постановил Мирчев и двамата служители да не бъдат оставяни в ареста, като спрямо тях е определена мярка „домашен арест“.

Четвъртият обвиняем по делото е областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков. Неговото дело за мярката за неотклонение предстои да бъде разгледано от съда днес, предаде NOVA.

Разследването е част от мащабна операция на ГДБОП в Бургаско, при която бяха извършени процесуално-следствени действия във ВиК-Бургас, както и в хотели и търговски обекти в региона. Проверявани бяха и обекти, свързвани с Широков.

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Как започна разследването

Случаят с ВиК-Бургас започна с акция на 3 юли. Тогава антимафиоти и разследващи влязоха в централата на дружеството, където в продължение на часове бяха извършвани обиски и изземвания на документи. Бяха задържани повече от десет души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев.

Първоначално срещу Мирчев беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост по отделно досъдебно производство, свързано с обществена поръчка за почистване и поддръжка на сондажни кладенци.

Според прокуратурата чрез поръчката на дружеството са били нанесени значителни финансови щети. По данни от разследването става дума за плащания за дейности, които според обвинението не са били реално извършени. Посочваната стойност на предполагаемите щети е около 1,5 млн. лева.

На 13 юли Апелативният съд в Бургас измени мярката на Мирчев по това производство и го освободи срещу парична гаранция от 2000 евро. Служителят по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ Енчо Боев беше оставен под домашен арест с електронно наблюдение.

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Новото разследване

Само дни по-късно Мирчев отново беше извикан на разпит в ГДБОП в София, а впоследствие задържан. По информация, цитирана от NOVA, новото разследване е свързано с данни за организирана престъпна група и търговия с влияние.

В рамките на операцията беше задържан и директорът на отдел „Фирмен контрол и продажби“ във ВиК-Бургас Методи Смилов. Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков също беше отведен за разпит.

По неофициална информация разследващите проверяват схема, при която хотели в Слънчев бряг са можели да отчитат по-малки количества използвана вода. Според източници, цитирани в медиите, се проверяват данни за изградени отклонения преди водомерите, чрез които част от потребената вода не е била измервана. Тези твърдения към този момент не са официално потвърдени от прокуратурата.

При акцията са били извършени действия и в Изпитвателната лаборатория на ВиК-Бургас, както и в редица хотели и търговски обекти в региона. Разследващите са изземвали документи и са проверявали данни, свързани с дейността на водното дружество.

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Какво следва

С решението на Бургаския окръжен съд от вчера (8 юли) тримата обвиняеми остават извън ареста, но при по-строг режим заради наложения домашен арест. Предстои да стане ясно и каква мярка ще бъде определена на Христо Широков.

Разследването продължава, като предстои прокуратурата да уточни конкретните действия и ролята на всеки от обвиняемите в предполагаемата престъпна група.