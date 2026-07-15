Нова акция на ГДБОП във ВиК – Бургас, проверяват Изпитвателната лаборатория на дружеството

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Освободиха след разпит областния управител на ДПС в Бургас Христо Широков

Н ова акция на ГДБОП се провежда във ВиК – Бургас. Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ са влезли тази сутрин в Изпитвателната лаборатория на водното дружество, която се намира в близост до касовия салон.

Операция тече и в много хотели и търговски обекти в региона.

ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас

По информация на NOVA антимафиоти проверяват и обекти, свързани с областния лидер на ДПС Христо Широков. Той беше задържан във вторник по преписка на МВР - Кърджали и освободен след разпит.

По първоначални данни обаче днешната акция няма връзка с това разследване.

По непотвърдена информация служителите на ГДБОП работят по досъдебно производство, свързано с предполагаеми злоупотреби във ВиК - Бургас. Именно в хода на това разследване oрганите на реда са открили следи, водещи към Широков.

Проверява се схема за евентуално отклоняване на финансови средства, като към момента не се съобщават подробности за размера на предполагаемите щети.

На 3 юли

антимафиоти и разследващи извършиха мащабна операция в централата на ВиК – Бургас. Тогава в продължение на близо осем часа бяха извършвани обиски и изземвания на документи.

При операцията бяха задържани повече от 10 души, сред които изпълнителният директор на дружеството Цветан Мирчев и заместник-директорът Пламена Жечева.

След зрелищната акция: Прокуратурата повдигна обвинения на шефа на ВиК-Бургас

Срещу Мирчев беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост. Според прокуратурата разследването е свързано с обществена поръчка за ремонт и поддръжка на сондажи, при която се проверява дали част от дейностите са били реално извършени.

Обвинението твърди, че чрез фиктивно изпълнение на дейности е нанесена щета за близо 1,5 млн. лева.

На 13 юли

Бургаският апелативен съд промени мярката за неотклонение на Цветан Мирчев и го освободи срещу парична гаранция от 2000 евро.

По същото дело служителят по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ Енчо Боев беше оставен под домашен арест с електронно наблюдение.

Прокуратурата поиска постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и негов служител

Разследването продължава. Очаква се от ГДБОП и прокуратурата да предоставят допълнителна информация за резултатите от днешните действия във ВиК – Бургас.