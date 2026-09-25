Радев: България трябва да използва членството в еврозоната и ЕМС за повече инвестиции

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К онференция на високо равнище, посветена на членството на България в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), се провежда в София. Форумът „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в Европейския механизъм за стабилност“ е организиран съвместно от Министерството на финансите и ЕМС.

Конференцията беше открита от премиера Румен Радев. В нея участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и управляващият директор на ЕМС Пиер Граменя. Сред основните теми са финансовата устойчивост, конкурентоспособността, институционалната интеграция на държавите от еврозоната и бъдещото развитие на Икономическия и паричен съюз.

Радев: Членството в ЕМС е преди всичко отговорност

При откриването на форума премиерът заяви, че присъединяването на България към ЕМС като 21-вия член е важен етап от икономическата интеграция на страната. Договорът за присъединяване влезе в сила на 29 юни 2026 г.

„Приемането на България като 21-ви член на Европейския механизъм за стабилност е важно събитие за нас, а пълната ни интеграция в икономическия и паричен съюз е решаваща стъпка в нашето икономическо развитие“, заяви Радев.

По думите му членството в механизма е и допълнителна гаранция при възникване на икономически и финансови затруднения.

„Приемането в този механизъм носи спокойствие, от което има нужда всяка икономика. То е и важен инструмент, на който всяка държава членка може да разчита при нужда за преодоляване и справяне с кризи, но за нас в България това членство е преди всичко отговорност“, каза министър-председателят.

Той посочи като основни задачи поддържането на стабилни публични финанси, предвидимост на данъчната и регулаторната среда и развитие на икономиката.

От потребление към по-висока производителност

Радев постави акцент върху необходимостта от промяна в модела на икономическо развитие.

„Нашето усилие е да трансформираме модела на икономическо развитие от модел, основан на потребление и преразпределение, към друг модел. Модел на качествено ново икономическо развитие с висок икономически ръст, който се основава на по-висока производителност, на по-висока конкурентоспособност, на внедряване на високи технологии, привличане на инвестиции в основополагащи индустрии, високите технологии и стимулиране на експорт“, посочи премиерът.

По думите му членството в еврозоната и ЕМС може да бъде използвано за привличане на повече инвестиции, но това трябва да бъде част от по-широка стратегия за икономическо развитие.

Сред посочените от него приоритети са технологиите, индустрията, износът и развитието на инфраструктурата.

България иска да привлича частен капитал

Премиерът заяви, че България ще търси експертната помощ на ЕМС за развитието на публично-частни партньорства и привличането на частен капитал от страната и чужбина.

Според него подобни механизми могат да се използват при изграждането на критична инфраструктура, транспортна свързаност и енергийни проекти.

Радев посочи и географското положение на България като възможност за развитие на транспортните и дигиталните връзки между Европа, Азия, Африка и Близкия изток.

Той открои още енергетиката, газовите връзки, ядрената енергетика и индустриалната инфраструктура като области, в които страната има потенциал за развитие.

„Целта на България е да бъде стратегически важно място, да има развита инфраструктура, стабилна индустрия, водещи технологии, устойчиви финанси - изключително важно звено за стабилността на Европа и за бъдещето на Европа“, каза Радев.

Донев: България има амбиция да бъде лидер в енергетиката

Министърът на финансите Гълъб Донев също постави акцент върху значението на членството в еврозоната и ЕМС.

„България стана пълноправен член на еврозоната от 1 януари 2026 г. От 29 юни България стана и 21-ият член на Европейския механизъм за стабилност. Това са две важни дати в присъединителната история на България към пълноправно членство в Европейския съюз и еврозоната“, заяви той.

По думите му членството поставя пред страната допълнителна отговорност, тъй като България вече участва във вземането на решенията в рамките на еврозоната.

Донев заяви още, че чуждестранните инвестиции в България през първата половина на годината са нараснали почти двойно спрямо същия период на предходната година. Той посочи, че част от увеличението се дължи на реинвестирана печалба, а останалата част е свързана с нови чуждестранни инвестиции.

Министърът посочи и икономическия растеж като важен показател.

„Ръстът на България е чувствително по-висок, той е към 2,8-2,9%. Много над средното, почти три пъти от ръста в еврозоната“, каза Донев.

Той подчерта и значението на енергийната диверсификация.

„Ние имаме своите амбиции България да се превърне в лидер в Югоизточна Европа в сферата на енергетиката“, заяви министърът.

По думите му диверсификацията на енергийните коридори и доставките е необходима за ограничаване на риска от бъдещи кризи и инфлационни шокове.

Пиер Граменя: Еврозоната създава условия за инвестиции и растеж

Управляващият директор на ЕМС Пиер Граменя поздрави България за присъединяването към еврозоната и за ратифицирането на договора за ЕМС.

„Влизането в еврозоната означава повече инвестиции за държавата и растеж, а растежът е най-сигурният начин, че ще има повече постъпления в държавата“, заяви Граменя.

Той коментира и очакваното намаляване на бюджетния дефицит.

„Това, че министърът на финансите каза, че дефицитът ще падне от 5 на 3 процента, означава, че България ще отговаря на правилата, ще ги спазва и ще го направи бързо“, посочи управляващият директор на ЕМС.

Европейският механизъм за стабилност е международна финансова институция на държавите от еврозоната, чиято цел е да подпомага финансовата стабилност на паричния съюз. При необходимост ЕМС може да предоставя финансова помощ, заеми, техническа помощ и експертна подкрепа на държавите членки.