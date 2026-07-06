България

Прокуратурата поиска постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и негов служител

Според обвинението двамата са нанесли значителни финансови щети на водоснабдителното дружество

Василена Василева Василена Василева

6 юли 2026, 14:15
Прокуратурата поиска постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и негов служител
Източник: БГНЕС

О кръжната прокуратура в Бургас поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, за изпълнителния директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и служител от отдел „Строителство“ в дружеството.

Според обвинението двамата са нанесли значителни финансови щети на водоснабдителното дружество, като са разпоредили плащане на 303 281 евро към частна фирма за дейности, които реално не са били извършени. Разследващите твърдят, че действията са били умишлени и са довели до сериозни загуби за ВиК - Бургас.

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По данни на прокуратурата престъплението е извършено в периода от януари до юли 2026 г. Мирчев е привлечен към наказателна отговорност за умишлена безстопанственост, а вторият обвиняем - служител по инвеститорски контрол, е разследван като помагач.

Двамата вече са задържани за срок до 72 часа. Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането за постоянния им арест на 6 юли.

Обвиненията са поредният етап от разследванията във водното дружество, които започнаха с няколко акции на ГДБОП през последните седмици.

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В края на юни при специализирана операция беше арестуван ръководителят на ВиК в Несебър Свилен Станчев. Според разследващите той е бил задържан с белязани пари, за които се предполага, че са били поискани от инвеститор край село Кошарица срещу съдействие за присъединяване към водопреносната мрежа, припомня NOVA.

Междувременно в началото на юли антимафиоти влязоха и в централата на ВиК - Бургас. Акцията беше свързана с проверка на обществена поръчка на стойност около 1,5 млн. лева, по която има съмнения за фиктивно изпълнение на дейности. Тогава бяха задържани повече от десет души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев, заместник-директорът Пламена Жечева и ръководители на регионални структури на дружеството.

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По време на операцията бяха иззети голям обем документи и бяха извършени проверки в административните офиси на ВиК. Разследването продължава, като се очаква в съдебната фаза да станат ясни повече подробности за схемата, по която според прокуратурата са били източвани средства от дружеството.

Редактор: Василена Василева
Източник: Апелативна прокуратура – Бургас; NOVA    
Окръжна прокуратура Бургас ВиК Бургас Цветан Мирчев Задържане под стража Финансови щети Умишлена безстопанственост Разследване ГДБОП Обществена поръчка Източване на средства
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