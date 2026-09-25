Пияният 16-годишен, катастрофирал край Велико Търново, се опитал да избяга от полицаите

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16-годишното момче, което е подкарало автомобил и е предизвикало катастрофа край Велико Търново, е направило опит да избяга от полицията след инцидента. Тийнейджърът е бил неправоспособен, а тест с дрегер е отчел наличие на алкохол в кръвта му.

Пиян 16-годишен подкара кола и катастрофира във Великотърновско

Това съобщи зам.-началникът на Районното управление в Полски Тръмбеш Михаил Михайлов в ефира на NOVA.

Случаят е от сряда вечерта в село Страхилово. Сигналът за инцидента е подаден около 23 ч.

Опитали да избягат след катастрофата

След сблъсъка 16-годишният водач и неговият 20-годишен спътник са се опитали да напуснат мястото, но полицаите ги открили в непосредствена близост до катастрофата.

„Оказва се, че след инцидента двамата младежи тръгнали да бягат, но полицаите ги намерили в непосредствена близост до мястото на инцидента. Едното момче имало кръв по главата. Веднага е повикана линейка. И двете лица признаха, че зад волана е седял именно 16-годишният“, обясни Михайлов.

И двамата младежи са получили фрактури.

Алкохол и при двамата

При проверката дрегерът е отчел 0,55 промила алкохол при 16-годишния водач. Положителна проба е дал и неговият спътник, при когото са отчетени 1,05 промила.

„Дрегерът отчел 0,55 промила алкохол при тийнейджъра и 1,05 промила - при спътника му. И двете лица не са употребявали наркотици“, допълни Михаил Михайлов.

По думите му непълнолетният е взел автомобила от своя леля.

По случая е образувано досъдебно производство.