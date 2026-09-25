Пияният 16-годишен, катастрофирал край Велико Търново, се опитал да избяга от полицаите

16-годишното момче, което е подкарало автомобил и е предизвикало катастрофа край Велико Търново, е направило опит да избяга от полицията след инцидента. Тийнейджърът е бил неправоспособен, а тест с дрегер е отчел наличие на алкохол в кръвта му.
Пиян 16-годишен подкара кола и катастрофира във Великотърновско
Това съобщи зам.-началникът на Районното управление в Полски Тръмбеш Михаил Михайлов в ефира на NOVA.
Случаят е от сряда вечерта в село Страхилово. Сигналът за инцидента е подаден около 23 ч.
- Опитали да избягат след катастрофата
След сблъсъка 16-годишният водач и неговият 20-годишен спътник са се опитали да напуснат мястото, но полицаите ги открили в непосредствена близост до катастрофата.
„Оказва се, че след инцидента двамата младежи тръгнали да бягат, но полицаите ги намерили в непосредствена близост до мястото на инцидента. Едното момче имало кръв по главата. Веднага е повикана линейка. И двете лица признаха, че зад волана е седял именно 16-годишният“, обясни Михайлов.
И двамата младежи са получили фрактури.
- Алкохол и при двамата
При проверката дрегерът е отчел 0,55 промила алкохол при 16-годишния водач. Положителна проба е дал и неговият спътник, при когото са отчетени 1,05 промила.
„Дрегерът отчел 0,55 промила алкохол при тийнейджъра и 1,05 промила - при спътника му. И двете лица не са употребявали наркотици“, допълни Михаил Михайлов.
По думите му непълнолетният е взел автомобила от своя леля.
По случая е образувано досъдебно производство.