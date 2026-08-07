Нови разкрития по схемата във ВиК-Бургас: Какви са обвиненията срещу бившия шеф на дружеството

О кръжната прокуратура в Бургас ще поиска от съда да остави в ареста трима от задържаните по разследването за участие в организирана престъпна група (ОПГ), създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Това съобщиха от Апелативната прокуратура в Бургас.

Двама от обвиняемите са заемали ръководни длъжности във „Водоснабдяване и канализация – Бургас“ ЕАД, уточниха от държавното обвинение.

Обвинение е повдигнато и на четвърти човек, но то все още не му е предявено, тъй като той се намира извън страната.

Според прокуратурата участниците в групата са извършвали престъпни действия на територията на Бургаска област в периода от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г.

Един от обвиняемите е действал като техническо лице. По данни на разследването той е оказвал влияние върху отчитането на водомерите, като е занижавал реално отчетеното количество потребена вода.

Съдът решава за ареста

От Окръжния съд в Бургас съобщиха, че днес следобед ще бъде разгледано искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – спрямо трима от обвиняемите.

Предстои съдът да прецени дали са налице основания те да останат за постоянно в ареста.

Разследването срещу ВиК-Бургас

Случаят е част от поредица действия на прокуратурата, свързани с разследвания за предполагаеми длъжностни престъпления във водоснабдителното дружество.

БТА припомня, че през последните седмици прокуратурата в Бургас съобщи за две отделни разследвания, свързани с дейността на „ВиК-Бургас“.

В края на юли Апелативната прокуратура в Бургас съобщи, че прокурори от Окръжната прокуратура в града са си направили самоотвод по досъдебното производство, свързано с организираната престъпна група. Самоотводите са били уважени от висшестоящата прокуратура.

Тогава от държавното обвинение уточниха, че в мотивите за самоотводите не се посочва връзка на прокурорите с лица, привлечени като обвиняеми по делото, тъй като към онзи момент такива обвиняеми не е имало.

На 29 юли временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка от отдел „Инспекторат“ при Върховната касационна прокуратура.

Проверката е свързана с публично разпространена информация за забавяне при движението на досъдебното производство, изпратено по компетентност от Софийската градска прокуратура към Окръжната прокуратура в Бургас. Производството е свързано с дейността на „ВиК-Бургас“.

Ден по-късно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира случая. По думите му бавните действия на прокуратурата представляват „директен отказ от справедливост“.

Министърът заяви още, че има данни за нанесени щети за милиони евро на държавата. Той посочи, че разследването е достигнало до имена на преки участници в политическия живот на страната, както и до връзки, които според него будят съмнения за схема за пълнене на „черни партийни каси“.

На този етап обвиненията и твърденията по случая предстои да бъдат проверени в рамките на съдебното производство.