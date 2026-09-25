Изгубена лична карта, фирма за милиони и дълг от 1,3 млн. евро: Как двама българи се оказаха длъжници в Румъния

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31-годишният Делян Жечев е осъден в Румъния да плати близо 1,28 млн. евро

Мъжът твърди, че никога не е бил в Румъния и не е упълномощавал никого да го представлява

Името му е използвано с лична карта, обявена за невалидна още през 2013 г.

НАП е наложила запор на банковата му сметка и автомобила му по искане на румънските власти

Българските разследващи проверяват случая и ще поискат съдействие от Румъния

Дълг от близо 1,3 млн. евро, запорирани банкови сметки и автомобил. Това се оказва реалността за 31-годишния Делян Жечев, който по документи е съдружник и управител на румънски холдинг, натрупал задължения за милиони.

Самият той твърди, че никога не е бил в Румъния, не е чувал за компанията и не е упълномощавал никого да го представлява.

С подобен проблем се сблъсква и друга българка. По документи тя е съдружник в същото дружество и съдлъжник за натрупаните задължения.

Историята е разказана в рубриката „По следите“ на NOVA.

Разбира, че дължи 1,28 млн. евро заради отказано плащане

За Делян Жечев всичко започва с отказано плащане с банковата му карта.

„Отидох да си взема закуска. Платих с карта, но плащането беше отказано“, разказва той.

След като се свързва с банката, разбира, че сметките му са запорирани заради задължения в Румъния.

„Пишеше, че дължа, грубо казано, 1 280 000 евро. Така разбрах, че съм въвлечен в нещо доста голямо“, казва Жечев.

В края на юли той и друга жена, и двамата от София, разбират, че по документи в продължение на години са участвали в румънски холдинг със седалище в Тимишоара.

Делян е записан като притежател на 75% от дружествените дялове, а останалите 25% са на българката.

„Научих шокиращата новина, че съм съдружник в някакъв холдинг и притежавам 25% дял. Дори и в момента гледам документите и не мога да разбера въобще за какво става въпрос“, разказва другата потърпевша.

По думите на двамата личните им данни са били използвани без тяхно знание.

Изгубената лична карта

Историята на Делян води назад към лятото на 2013 г. Тогава той губи портфейла си в такси в столичния квартал „Люлин“. В него е и личната му карта.

„Излязох от колата, затворих вратата, проверих си джобовете, както правя винаги, и осъзнах, че портфейлът ми не е у мен. Тръгнах след таксито, тичах, но не успях да го настигна. На другия ден се свързах с шофьора. Той каза, че преровил колата, но нищо не е намерил“, разказва той.

Още на следващия ден Жечев подава сигнал в полицията. Личната му карта е обявена за невалидна на 8 август 2013 г. Това е потвърдено и от МВР в отговор на запитване на NOVA.

Две години по-късно обаче с данните от същия документ той вече фигурира като съдружник и управител на румънския „Грийн Холдинг Ей Ес Пи“.

„Точно завършвах първата си година в университет в Англия. Завършил съм в Университета на Гринуич, в Лондон. След справка с НАП разбрах, че имам запор на сметката, в която са спестяванията ми. Наложен е запор и на личния ми автомобил, което е цялото ми имущество“, разказва Жечев.

По думите му холдингът включва седем подфирми с различни дейности, сред които ресторанти и автомивки.

„Видях, че цитираната лична карта е тази, която обявих за изгубена през 2013 г.“, твърди той.

И двамата отричат да са участвали във фирмите

Другата потърпевша също твърди, че никога не е чувала името на холдинга и не е участвала в компанията.

Тя е била в Букурещ на еднодневна екскурзия преди години, докато Делян е категоричен, че никога не е стъпвал в Румъния и дори не е преминавал транзитно през страната.

„За съжаление, това са моите лични данни. Въобще не знам по какъв начин е взета тази информация. Направо съм в шок. Как е възможно да се откраднат личните ми данни и да се създаде холдинг? Направо не знам какво да кажа“, заявява жената.

Жечев пък казва, че все още не знае в колко други румънски дружества фигурира като участник.

„Все още не знам в колко още други фирми участвам. Направили са запитване и се чака отговор“, допълва той.

Как личната карта е използвана в Румъния?

Според Делян документът му за самоличност е бил обявен за невалиден само в България.

От МВР обаче уточняват друго. След като личната карта е обявена за невалидна на 8 август 2013 г., информацията за нея автоматично е разпространена в Шенгенската информационна система.

По данни на ведомството информацията е била достъпна за държавите членки на Шенген, включително Румъния, до 12 юни 2025 г.

МВР посочва още, че през този период не е получавало запитване от румънските власти за документа или за Делян Жечев.

„Явно две години по-късно, по някакви престъпни канали, тя попада в ръцете на тези румънци и те успяват да сътворят схемата, в която съм въвлечен“, казва той.

Жечев признава, че заради случилото се вече подозира всички, включително шофьора на таксито, в което е загубил портфейла си.

Съдебно решение за близо 1,28 млн. евро

Шест години след вписването му в румънския холдинг идва и съдебното решение, което води до запорите.

През 2021 г. Окръжният съд в Тимишоара постановява Делян Жечев да отговаря с личното си имущество за задълженията на дружеството в размер на близо 1,28 млн. евро.

Според документите става въпрос за задължения към румънските данъчни власти, натрупани между 2015 и 2019 г.

„Разбирам, че съм главно задължено лице и съм осъден за връщане на тази сума. Въпросното дружество от 2015 г. до 2019 г. натрупва огромни задължения в размер на около 1 280 000 евро. В постановлението от НАП пише, че това са задължения за данъци“, разказва Жечев.

По думите му в съдебното решение са описани множество тегления от банки, банкомати и банкови гишета, извършвани от различни хора.

Твърди, че не е знаел за делото

Делян твърди, че никога не е получавал призовка за делото и не е имал възможност да се защити.

Същото заявява и другата българка, която по документи е съдружник и съдлъжник.

„Абсолютно никаква информация не съм получавал - нито писма, нито известия, нито имейли. Нищичко! Има изпращани писма, но те са били върнати обратно към румънската държава поради непълен адрес. Също така името ми на тях е объркано. Аз се казвам Делян, а там пише Деян“, казва той.

„Никога не съм получавала никакви призовки. Дори не знам как се нарича това, че фигурирам някъде и за нещо да ме викат“, посочва жената.

Жечев не знае и как са били подписвани документите от негово име.

„Може би някой друг се е представял за мен. Всички документи са заверявани при нотариус“, твърди той.

Адвокатът му иска ново разглеждане

Румънският адвокат на Делян Жечев Богдан Арсулеску е установил, че в материалите по делото не е открито пълномощно, издадено от Жечев.

По данни на NOVA през 2021 г. съдът е постановил решението си в негово отсъствие, без той да бъде представляван от адвокат.

Защитата настоява решението да бъде отменено и делото да бъде разгледано отново.

Междувременно е подаден сигнал за наказателно разследване за предполагаема злоупотреба с неговата самоличност.

Българските власти проверяват случая

За да разбере кой е действал от негово име и как се е оказал длъжник за милиони, Жечев е подал жалби до Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура.

Говорителят на СГП Николай Николаев съобщи, че по случая е възложена проверка.

„В рамките на проверката по Закона за съдебната власт трябва да бъдат проверени данните, които е изложило лицето. В това число - кога е загубена личната карта, при какви обстоятелства, кога е заявено“, обясни Николаев.

Той посочи, че има двумесечен срок за извършване на проверката, след което ще бъде преценено дали има данни за престъпление и коя прокуратура е компетентна.

Българските разследващи ще поискат съдействие и от румънските власти.

„Указано е да се изиска съдействие от румънските компетентни власти посредством Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР, като да се установи какви документи на лицето са използвани, кога, къде, съответно какви договори са сключвани, в какви дружества има участия. Разчитаме на румънските власти, за да може да изясним случая“, заяви Николаев.

НАП: Данните са съвпадали с тези в искането от Румъния

От НАП са заявили пред NOVA, че запорите са наложени въз основа на искане от румънските власти, след като е установено пълно съответствие на предоставените лични данни, включително ЕГН-то на Жечев.

От приходната агенция обаче посочват, че не са разполагали с информация, че личната му карта е била обявена за невалидна още през 2013 г.

НАП е уведомила румънските власти за жалбата на Жечев, но не е получила обратен отговор. Поради това принудителното изпълнение не е спряно.

Самият Жечев смята, че самоличността му може да бъде проверена по различни начини.

„Имам удостоверения, които показват кога точно съм обявил моята лична карта за невалидна. Може да се изкарат регистри, че кракът ми не е стъпвал в Румъния, нито че съм минавал през Румъния. Защото през 2015 г. все още нямаше и Шенген. Също така може да се изкара графологична експертиза на подписа ми, ако трябва“, заявява той.

Другата потърпевша също се опитва да разбере в колко дружества фигурира като управител или съдружник и дали срещу нея има други задължения.

„Нямам никаква представа оттук нататък какво трябва да направя, как да процедирам. Едва ли не - как да си изчистя моите данни от даденото дружество, холдинг ли е. Не съм наясно какви последствия може да има. Не знам какво да кажа“, посочва тя.

От румънската прокуратура са отказали да предоставят информация по случая с аргумента, че разследванията не са публични.