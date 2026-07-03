Пуснаха под домашен арест водача на джета край Ахелой

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Р айонният съд в Поморие пусна под домашен арест Иван Сивов, обвиняем за инцидента, при който пострадаха трима израелски туристи в морето край Ахелой. Съдът не уважи искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Мотивите на съда са, че няма данни обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

По време на съдебното заседание стана известно, че на надуваемия атракцион първоначално са се качили петима израелски туристи. Двама от тях обаче са слезли заради прекомерното натоварване и върху атракциона са останали само трима.

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Според свидетелски показания водачът е управлявал джета с висока скорост в близост до скалите. При връщането на атракциона към брега, водъчът е направил рязък десен завой, за да предизвика по-силни емоции у туристите. В резултат на маневрата надуваемият атракцион се е ударил в подводни камъни, преобърнал се, а турстите са изхвърчали върху камъните.

Най-тежко пострадалият турист е с черепно-мозъчна травма. По данни на свидетели той е бил в безсъзнание около 15 минути и е останал върху камъните на вълнолома до пристигането на помощ.

В съдебната зала стана ясно още, че обвиняемият не е притежавал необходимите документи и правоспособност за управление на джет и извършване на подобна дейност.

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Прокуратурата настоя съдът да наложи мярка за неотклонение "задържане под стража", като посочи, че събраните до момента доказателства обосновават подобно искане.

Защитата – адвокат Тодор Досев, изтъкна пред съда, че клиентът му има малолетно дете и развива сериозен бизнес, поради което той трябва да остане на свобода, за да може да продължи да се грижи и за бизнеса си, и и за семейството си. Защитникът заяви, че към момента липсва съдебномедицинска експертиза или други медицински доказателства, които да потвърждават, че пострадалият е получил травма с проникване в черепно-мозъчната кухина.

Съдът прие, че липсват данни за реална опасност Иван Сивов да се укрие или да извърши друго престъпление, поради което му определи мярка за неотклонение "домашен арест".