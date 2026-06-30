България

Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация

Трима граждани на Израел са ранени

Николай Киров Николай Киров

30 юни 2026, 19:40
Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация
Източник: iStock

В 11:23 часа е получен сигнал на 112 за инцидент с атракцион, дърпан от джет на плажа край Ахелой, предава БНТ.

Пострадали са три лица, родени през 2008 година, граждани на Израел.

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Две от лицата са с охлузвания и са закарани в Медицински център в Слънчев бряг.

Едно от лицата е закарано със специализиран превоз в Шокова зала на много профилната болница в Бургас с контузия на главата и е в реанимация с фрактура на черепа.

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Джета и дюшека са иззети, а водачът на джета е задържан.

Редактор: Николай Киров
Източник: БНТ    
инцидент Ахелой джет
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