Атракционът, ударил се в скалите край Ахелой, е работил без документи и регистрация

С лед инцидента край Ахелой, при който надуваем диван с шестима тийнейджъри от Израел се заби в крайбрежните скали, стана ясно, че съоръжението е работило без нужните документи и регистрация. „Не, нямахме такава информация. Аз също ще изискам такава информация за спокойствието на нашите граждани и на гостите на града“, коментира кметът на Ахелой Димитър Нейчев в ефира на NOVA , като допълни, че в местната власт са смятали, че всичко е законно и нормално, тъй като атракционите функционират на плажа.

Инцидентът е възникнал след маневра, при която тегленото от джет надуваемо съоръжение е излязло извън контрол и извън нормалната си траектория. При удара в скалите трима от тийнейджърите са изхвърчали, като двама са с по-леки наранявания, а третият – 17-годишно момче – е приет в болница в по-тежко състояние и с опасност за живота. Пострадалите туристи са били настанени в Слънчев бряг, а организатор на тяхното пътуване до Ахелой е самият наемател и собственик на атракциона, който в първия работен ден сам се е качил на джета, за да ги вози. На плажа е имало поставена табела на иврит, която е указвала за наличието на подводни камъни и опасност от удар.

Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация

Първият очевидец на случилото се, който е един от спасителите на плажа, споделя, че е отишъл на мястото на инцидента заедно със своя колега, за да помогнат на пострадалото момче. „Момчето беше с пукната глава”, това коментира спасителят и добави, че колегата му е взел медицински пособия за оказване на първа помощ, след което са го промивали и са изчакали пристигането на линейката. По думите му пострадалият младеж е бил контактен и в съзнание преди транспортирането му.

След пристигането на спешна помощ, на мястото са дошли служители на полицията и на Морска администрация. Проверката е установила, че водният атракцион изобщо не съществува по документи, няма сертификати и разрешителни за извършване на подобна дейност. Същото съоръжение е работило и през изминалото лято, но тогава също не е съществувало по документи.

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Кметът на град Ахелой Димитър Нейчев посочи, че човекът, който стопанисва съседния плаж, известен като „Гъбата”, е различен от този, който е бил тук с джетовете. За самия инцидент Нейчев е научил около 11:00 часа на обяд от полицията. „Познавам шофьора на джета и наемател на атракциона като нормален и скромен човек, който постоянно е тук, грижи се добре и поддържа мястото”, твърди кметът.

Случаят е преминал към прокуратурата, която се очаква да наложи санкции и евентуално да повдигне обвинения, като се предвижда шофьорът на джета да бъде освободен от ареста в следобедните часове в сряда. Министерството на туризма също е сезирано и се очаква да санкционира концесионера на плажа за това, че е отдал дейността без необходимата документация. Роднините на пострадалото 17-годишно момче вече пътуват от Израел, за да го вземат, докато състоянието му остава тежко.