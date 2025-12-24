България

Пуснаха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно

24 декември 2025, 15:14
Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна
Частен съдебен изпълнител сигнализира за съмнителна жилищна сделка със 75-годишна жена

Частен съдебен изпълнител сигнализира за съмнителна жилищна сделка със 75-годишна жена
Извънредна организация по пътищата у нас заради интензивния трафик

Извънредна организация по пътищата у нас заради интензивния трафик
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Пробите на шофьора, помел жени във Варна, за алкохол и наркотици са отрицателни

Пробите на шофьора, помел жени във Варна, за алкохол и наркотици са отрицателни
Тежка катастрофа затвори движението през Владая

Тежка катастрофа затвори движението през Владая
Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора

Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора
Гуцанов: Средства за програмата

Гуцанов: Средства за програмата "Топъл обяд" са осигурени до края на септември 2026 г.

Н а 24 декември в 11:22 часа шести блок на АЕЦ „Козлодуй” бе включен в електроенергийната система на страната. Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно, съобщиха от централата.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи отново

След преминаване на необходимите изпитания, анализи и проверки, извършени от независими организации, са подменени дефектиралите защитни мембранни устройства на сепаратор паропрегреватели на турбината, разположени в конвенционалната, неядрена част на блока.

Включиха шести енергоблок на АЕЦ "Козлодуй"

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи по график.

Източник: БГНЕС    
АЕЦ Козлодуй Шести блок Електроенергийна система Включване Ядрена мощност Подмяна на устройства Турбина Сепаратор паропрегреватели Изпитания Пети блок
Последвайте ни

По темата

Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Кремъл отказа да коментира предложения нов вариант на плана за мир в Украйна

Кремъл отказа да коментира предложения нов вариант на плана за мир в Украйна

Пуснаха отново шести блок на АЕЦ

Пуснаха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Полицай спаси куче от замръзнало езеро (ВИДЕО/СНИМКИ)

Полицай спаси куче от замръзнало езеро (ВИДЕО/СНИМКИ)

В кои общини скачат местните данъци и такси

В кои общини скачат местните данъци и такси

pariteni.bg
Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 8 часа
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 9 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 8 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 8 часа

Виц на деня

Жена към детето: - Иванчо, донеси ми мамо десет чинии, че искам да питам нещо баща ти!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Спектакъл от лава -&nbsp;Килауеа изригна отново</p>

"Най-впечатляващото нещо, което съм виждал": Спектакъл от лава - Килауеа изригна отново

Свят Преди 12 минути

Учените продължават непрекъснато да наблюдават Килауеа и засега няма признаци, че ерупцията ще спре в близко бъдеще

<p>Израел уби финансист на &quot;Хамас&quot;</p>

Израел уби финансист на "Хамас" в Газа

Свят Преди 53 минути

Той бе определен от израелските власти като "един от архитектите" на кървавата атака на "Хамас" от 7 октомври 2023 г.

Арестуваха мъж в австралийския град Пърт заради антисемитски коментари в социалните мрежи

Арестуваха мъж в австралийския град Пърт заради антисемитски коментари в социалните мрежи

Свят Преди 1 час

Повдигнати са му обвинения за действия с цел расов тормоз

Очаква ни студен и снежен януари

Очаква ни студен и снежен януари

България Преди 1 час

Френското правителство одобри специален закон за временно финансиране на държавата

Френското правителство одобри специален закон за временно финансиране на държавата

Свят Преди 2 часа

Законопроектът временно удължава бюджета за 2025 г.

Русия отвлече 52 цивилни и 13 войници от село Храбовске

Русия отвлече 52 цивилни и 13 войници от село Храбовске

Свят Преди 2 часа

<p>Заловиха кокаин за над 70 млн. евро в пакети с фъстъци</p>

Кокаин за над 70 млн. евро е заловен в Италия

Свят Преди 2 часа

Наркотикът е бил скрит в пратка от около 1000 пакета фъстъци

Експерти съветват: Платете битовите си сметки до Нова година

Експерти съветват: Платете битовите си сметки до Нова година

Пари Преди 2 часа

Дори да не успеем да обменим левовете си в евро, ще можем да плащаме в лева през целия януари

Венецуела обвини САЩ в "изнудване", по-лошо от пиратство

Венецуела обвини САЩ в "изнудване", по-лошо от пиратство

Свят Преди 2 часа

Мощно земетресение разтърси Тайван

Мощно земетресение разтърси Тайван

Свят Преди 3 часа

В Черно море има мазни петна след атака по пристанище Южни

В Черно море има мазни петна след атака по пристанище Южни

Свят Преди 3 часа

Причината е повреда на резервоари със слънчогледово олио в резултат на масирани вражески атаки срещу пристанищната инфраструктура

Лекар е временно отстранен след побой над пациент

Лекар е временно отстранен след побой над пациент

Свят Преди 3 часа

„Нямах намерение да нападам пациента. Пациентът се държа грубо с мен първо", заяви лекарят

Експлозия в дом за възрастни в Пенсилвания, има жертви

Експлозия в дом за възрастни в Пенсилвания, има жертви

Свят Преди 3 часа

Предполага се, че взривовете са причинени от изтичане на газ

,

Коя държава харчи най-много за подаръци по Коледа?

Любопитно Преди 3 часа

Коледните разходи в ЕС се увеличават рязко през 2025 г.

Автомобили изгоряха при пожар в Русе (СНИМКИ)

Автомобили изгоряха при пожар в Русе (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Причините за случилото се се изясняват

<p>Президентът на РСМ отправи остър упрек към България</p>

Президентът на Р Северна Македония: България отваря вратите за влияние на „трети сили”

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Честит рожден ден, Рики Мартин – живот на висока скорост, смелост и латино сърце!

Edna.bg

Барбра Стрейзънд с трогателно обръщение към Ариана Гранде: „Глас като никой друг“ !

Edna.bg

Разкритие: Алонсо искал Модрич да остане в Реал, но не и ръководството

Gong.bg

В Барселона са набелязали няколко опитни и евтини защитници

Gong.bg

Предстои снежен и леден януари

Nova.bg

Засилен трафик и извънредна организация на движението по пътищата

Nova.bg