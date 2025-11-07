България

Сълзи и гняв след катастрофа със загинал край Козлодуй: Пуснаха обвиняемия под гаранция от 3000 лева

Сестрата на жертвата написа емоционално писмо до съда като зов за справедливост и отговорност

7 ноември 2025, 08:20
3000 лева - толкова е паричната гаранция, определена от Окръжния съд във Враца за мъж, обвинен, че е причинил катастрофа, при която в края на октомври загина 18-годишният Евгени от Козлодуй.

Сестра му написа емоционално писмо до съда като зов за справедливост и отговорност.

Между 4 и 5 часа сутринта на 26 октомври блъснатият мъж се прибирал пеша към дома си. След посещение на заведение бил докаран от свой познат до пътя, на който намира смъртта си. Близките му и до днес нямат официална информация какво точно се е случило.

Обвиняемият е задържан часове след инцидента, а няколко дни по-късно е пуснат под парична гаранция. 

„Всички сме съкрушени и искаме най-вече да знаем истината. Животът на Евгени не струва нито 3000, нито 30 000, нито 300 000 лева”, каза приятел на загиналия пред NOVA.

Според близка на почерненото семейство соченият за извършител имал 24 акта за нарушаване на Закона за движение по пътищата.

„До ден-днешен не е ясно той в какво състояние е шофирал”, добави жената.

Сред мотивите на съда за определяне на паричната гаранция е, че шофьорът е издържан от родителите си и е съдействал на разследването.

Сестрата на Евгени твърдо заяви, че ще се бори за справедливост. По думите ѝ не иска други семейства да страдат така, както нейното.

