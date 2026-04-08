БАБХ спря незаконен транспорт на кучета в Кресна

Те са от породи йоркширски териер, малтийска болонка и той пудел на видима възраст под шест месеца

8 април 2026, 14:29
Източник: iStock photos/Getty images

Ш естнадесет кучета в пет клетки са открити в пътнически автобус с българска регистрация в Кресна. Животните са без микрочип и без придружаващи ветеринарномедицински документи. Проверката е извършена от Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград, съвместно с МВР, по сигнал от пътник в автобуса, подаден на тел. 112, съобщиха от Агенцията.

Трафик: Куче в чанта

По данни на шофьора кучетата са натоварени на бензиностанция в Пловдив. Те са от породи йоркширски териер, малтийска болонка и той пудел на видима възраст под шест месеца.

Разбиха нелегален кучкарник край Варна

Животните не са придружавани от собственик или упълномощено лице. По телефона е осъществена връзка с жена, която е заявила, че кучетата произхождат от развъдник в Пловдив - нейна собственост. При първоначалната проверка не е установен развъдник, в който посочената жена да фигурира като собственик.

Разкриха незаконен развъдник, в който е родено чухуахуато Рая

Автобусът не е лицензиран за транспорт на животни, а шофьорът няма удостоверение за правоспособност за извършване на такава дейност.

До окончателното изясняване на случая кучетата са иззети и настанени в приют в Благоевград, където за тях ще се положат необходимите грижи, те ще бъдат чипирани, обезпаразитени и ваксинирани.

Проверката продължава. Срещу нарушителите ще бъдат предприети съответните административни мерки.

Източник: БГНС    
МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

Дяволът срещу Прада: Ана Уинтур и Мерил Стрийп се изправиха лице в лице в историческа фотосесия за Vogue

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

pariteni.bg
10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 1 ден
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 1 ден
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 1 ден
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 1 ден
В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

България Преди 1 час

В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, с видеонаблюдение ще са около 11 650

<p>Най-тежкото изпитание за Рюте досега</p>

Последен опит да спаси НАТО от Тръмп - най-тежкото изпитание за Рюте досега

Свят Преди 1 час

Докато обвиненията между САЩ и Европа се увеличават, лидерът на НАТО ще се опита отново да избегне пълен разрив

„Ще се правят големи пари“: Тръмп обяви исторически обрат и „Златен век“ за Близкия изток

„Ще се правят големи пари“: Тръмп обяви исторически обрат и „Златен век“ за Близкия изток

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп прогнозира край на десетилетното напрежение и безпрецедентен икономически бум в Близкия изток. САЩ ще гарантират сигурността в Ормузкия проток, докато Иран започва възстановяване, което според президента ще донесе „големи пари“

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

България Преди 1 час

Според гражданинa, по чието видео е образувана проверката, тя му е казала „още една дума и ще ти съсипя живота“

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Свят Преди 1 час

Елитната руска хакерска група "Fancy Bear" е шпионирала военни и правителствени цели, съобщиха западни служби за сигурност

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

България Преди 2 часа

Поривите на вятъра предизвикаха инциденти в различни части на града

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици

България Преди 2 часа

От обхвата на мярката се изключват нерентабилните линии до малките населени места

<p>&quot;Арогантен&quot;, &quot;егоцентричен&quot; и &quot;зъл&quot;&nbsp;- човекът, който предизвиква Орбан в Унгария</p>

Бунтът на Петер Мадяр - вътрешният човек, който предизвиква Виктор Орбан в Унгария

Свят Преди 2 часа

​Дори сред собствените си поддръжници опозиционният лидер е силно поляризираща фигура

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Любопитно Преди 2 часа

Внучката на Доналд Тръмп, Кай, разкри във видео, че има мъж до себе си, и сподели колко е неловко да ходи на срещи под наблюдението на Тайните служби, докато се подготвя за колеж и възстановява от операция след спортна травма в голфа

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

България Преди 2 часа

Трупът на 46-годишен мъж, изчезнал на 5 април, бе открит в коритото на река Джебелска край село Полянец. При първоначалния оглед полицията не е открила следи от насилие. Тялото е извадено с помощта на пожарникари и е изпратено за аутопсия в Кърджали

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

България Преди 2 часа

След празничните дни обичайният режим на работа на зоните ще бъде възстановен

<p>Жена роди по време на полет, създаде сложна правна ситуация</p>

Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

Свят Преди 3 часа

Адвокати обсъждат дали новороденото има право на американско гражданство

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Любопитно Преди 3 часа

Сидни Суини заслепи Лос Анджелис в рокля на Pierre Cardin за премиерата на „Еуфория“, докато сюжетът на новия сезон обещава сватба на екрана и провокативни обрати, въпреки че в реалния живот актрисата току-що развали своя годеж

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

България Преди 3 часа

Катастрофата е станала на кръстовище в града

Таня Радуловска

ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

България Преди 3 часа

„Ако те не разчетат решението на КС по същия начин, по който го разчитат всички останали, в този случай ще се наложи отново ние да направим искане”, каза зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска преди заседанието на кадровиците

Снимката е илюстративна

"Не аплодирайте подпалвача, който идва с кофа вода": Световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

Свят Преди 3 часа

От Пекин до Кайро лидерите приветстваха сделката за Ормузкия проток като победа за дипломацията. Докато Тръмп обяви „ден за световен мир“, испанският премиер Педро Санчес напомни, че примирието не изтрива хаоса и разрушенията от последните дни

Всичко от днес

От мрежата

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Спасение от старите, съсипани вежди: Експертен разговор със специалиста Мила Савова за новостите в перманентния грим

Edna.bg

5 съвета как да пием повече вода 

Edna.bg

Българските гимнастици проведоха подиум тренировка преди Световната купа в Осиек

Gong.bg

Ограбиха треньора на Марсилия, задигнаха му бижута и дрехи

Gong.bg

Какво съдържа планът от 10 точки на Иран: 2 млн. долара на кораб за преминаване през Ормузкия проток?

Nova.bg

Разследват убийство на мъж в Пловдив

Nova.bg