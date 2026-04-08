Обрат в мистерията на Бахамите: „Заплашваше да я изхвърли зад борда“, твърди дъщерята на изчезналата жена

С ъпругът на изчезнала американка по-рано я е заплашвал, че ще я изхвърли зад борда преди внезапното ѝ изчезване на Бахамите, твърди нейната дъщеря, съобщава The Post.
Карли Ейлсуърт вярва, че „нещо може да се е случило“ между майка ѝ Линет Хукър и съпруга ѝ Брайън (58 г.), докато са били в морето в събота вечер. Тя разкри, че е получила гласово съобщение от него по време на издирването.
„Вярвам, че нещо може да се е случило с нея“, сподели тя пред Fox News.
„Имало е случаи, в които той я е задушавал и е заплашвал да я изхвърли зад борда. Фактът, че това действително се случва сега, ме кара да вярвам, че в историята има нещо повече“, разкрива дъщерята на изчезналата жена.
Бахамските власти твърдят, че 55-годишната Линет е била повлечена от теченията, след като е паднала от малката лодка (динги), в която е била с Брайън, докато са се опитвали да стигнат до своята яхта „Soulmate“.
Към момента не е започнало наказателно разследване, Брайън не е обвинен в престъпление и не е коментирал твърденията.
Ейлсуърт твърди още, че Брайън ставал друг човек след консумация на алкохол. „Той започва да се държи арогантно и се заяжда с теб, сякаш казва: „Знам, че това ще те подразни, затова ще го направя“, казва тя.
Линет и Брайън напуснали Хоуп Таун след залез слънце в събота, за да стигнат до Елбоу Кей. Тя паднала във водата заедно с ключовете за лодката – факт, който озадачава Ейлсуърт, тъй като според нея Брайън винаги е управлявал.
„Брайън винаги шофира. Той е този, който държи ключа. Фактът, че майка ми го е държала, няма никакъв смисъл“, заяви тя пред CBS News. Тя добави, че майка ѝ не би загубила равновесие на лодка, което засилва подозренията ѝ.
CBS News' @cbenavidesTV has the details. https://t.co/MM6kCmVV1K pic.twitter.com/em1bk7BkWM
Брайън доплувал с гребане до корабостроителницата в Марш Харбър, пристигайки в 4 часа сутринта на следващия ден, преди съпругата му да бъде обявена за изчезнала.
Ейлсуърт си спомня гласово съобщение, получено от пастрока ѝ: „Здравей, скъпа, татко е. Току-що ми се обадиха от спасителната служба в Хоуп Таун. Намерили са спасителното средство, което хвърлих на мама, когато падна зад борда“.
Брайън казал на служителите, че за последно е видял жена си да плува към брега, съобщи CNN. Издирването на Линет се е превърнало в мисия по изваждане на тялото и Ейлсуърт се опасява от най-лошото.
„Колкото повече време минава, толкова по-малко вярвам, че тя ще се върне жива. Не мисля, че човек може да се задържи над водата толкова дълго“, каза тя пред CNN.
„Но се надявам, че може би е на някой малък остров“, допълва тя.
Линет и Брайън документирали приключенията си в морето в социалните мрежи под името „The Sailing Hookers“. Те споделяли, че са „отплавали далеч от проблемите си“ и живеят най-добрия си живот. Часове преди изчезването на Линет, те споделили снимка на малка лодка в плитки води, вързана за кей. „Няма да ходим никъде скоро?!“, гласял надписът към публикацията.