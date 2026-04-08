МС прие Наредбата, определяща критериите за енергийно бедни и "уязвими клиенти"

Tя трябва да влезе в сила в началото на юли

Обновена преди 25 минути / 8 април 2026, 11:17
Засилен контрол за Великден: "Пътна полиция" следи за нарушители на пътя
М инистерският съвет прие наредбата за енергийна бедност, която ще определя кои домакинства имат право на подпомагане, съобщи на брифинг служебният министър Хасан Адемов.

650 000 семейства ще получават енергийни помощи, изчислява правителството

Наредбата урежда кои домакинства ще се считат за енергийно бедни и кои ще попадат в категорията „уязвими клиенти“. Тя предвижда и изграждането на информационна система, която автоматично ще обработва заявленията и ще удостоверява статута на хората, нуждаещи се от подкрепа.

Разработен е механизъм за енергийни компенсации на домакинствата и бизнеса

„Статутът се удостоверява чрез Агенцията за социално подпомагане, където се подават заявления. Те, по автоматичен път, чрез публичните регистри на над 10 институции, генерират информация. След това ЕРП-тата биват информирани и се предлагат мерки за директна финансова подкрепа и препоръки за саниране и повишаване на енергийната ефективност“, обясни Адемов.

Критериите за енергийна бедност

Основният критерий за енергийна бедност е доходът на домакинството. Средномесечният доход, намален с разходите за енергия, се сравнява с линията на бедност за годината – 390,63 евро. Ако остатъчната сума е по-ниска, домакинството се определя като енергийно бедно.

Категорията „уязвими клиенти“ включва хора с над 50% увреждане, получатели на енергийно подпомагане през предходната година, лица на месечни социални помощи, както и граждани, за които прекъсването на електрозахранването би застрашило живота.

„Основното предимство на новата система е, че ще намали административната тежест и субективния елемент при оценката. Заявлението ще преминава автоматично през десет институции и публични регистри и накрая ще издава документ, удостоверяващ дали човекът е енергийно беден или уязвим клиент“, подчерта министърът.

Влизане в сила и процедура

Наредбата се очаква да влезе в сила в началото на юли, когато системата ще бъде напълно изградена и готова да обработва заявленията. Статутът ще може да се получава по два начина – автоматично за хората, нуждаещи се по здравословни причини от непрекъснато електрозахранване, или чрез подаване на заявление за всички останали.

Енергийният министър Трайчо Трайков отбеляза, че темата за енергийно бедните домакинства се обсъжда повече от 15 години, но едва сега е постигнат окончателен документ. По думите му наредбата е част от реформите по План за възстановяване и устойчивост и е свързана с либерализацията на пазара на електроенергия за битовите потребители.

„Либерализацията вече е въведена, но гражданите не я усещат, защото действа механизъм за регулирани цени. Разликата между регулираните и пазарните цени се покрива от Фонд за сигурност на енергийната система“, добави Трайков.

