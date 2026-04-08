ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС

Прокурорската колегия на ВСС е отказала да освободи Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Това заяви зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска след края на заседанието на кадровиците.

Преди заседанието Радуловска коментира, че прокурорската колегия на ВСС трябва да се съобрази с решението на Конституционния съд от вчера и да освободи Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.

По думите ѝ върховните магистрати са се произнесли ясно, че временно ръководещите държавното обвинение, както и председателите на ВКС и ВАС, не могат да останат на тези постове безкрайно.

„Не само че има основание да се повдигне отново въпроса за нов и.ф. главен прокурор, но се надявам, че най-накрая и прокурорската колегия ще разбере как цялата юридическа общност тълкува закона и Борислав Сарафов ще освободи кабинета си, за да може да бъде избран нов и.ф., който да изпълнява всички правомощия на главния прокурор”, заяви Радуловска, цитирана от NOVA, след като вчера КС се произнесе за мандата на и.ф. главен прокурор.

„Ако те не разчетат решението на КС по същия начин, по който го разчитат всички останали, в този случай ще се наложи отново ние да направим искане”, каза тя.

Зам.-министър Радуловска допълни, че въпреки че решението е прието единодушно, мнозинството от КС е преценило, че е достатъчно да каже, че законът не противоречи на Конституцията.