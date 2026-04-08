„Тръмп избра милостта“: Пентагонът разкри как Иран е бил „притиснат до стената“

В изключително емоционално и на моменти триумфално обръщение от Пентагона, министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и генерал Дан Кейн обявиха края на активната фаза на операция „Епична ярост“ (Epic Fury). Според тях американската мощ „историческа и съкрушителна“ е „унищожила иранската армия“, принуждавайки Техеран буквално да се моли за примирие.
„Можехме да ги парализираме за минути“
Пийт Хегсет разкри, че Иран е приел условията на Вашингтон под „съкрушителен натиск“. Той подчерта, че ако режимът е бил отказал сделката, следващите цели на САЩ са били гражданската инфраструктура.
„Президентът Тръмп имаше властта да парализира цялата икономика на Иран за минути, но той избра милостта“, заяви Хегсет.
Шефът на Пентагона разкри военните цели на САЩ в Иран
Той беше категоричен: Иран вече не е заплаха, а армията му е напълно неспособна да води бойни действия за години напред.
„САЩ притежават тяхното небе“, добави той, наричайки днешния ден „велик ден за световния мир“.
Тръмп за Иран: Разбиваме ги от бой
Целите са изпълнени: Край на ядрената заплаха?
Генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, обобщи резултатите от 38-дневната кампания. Той потвърди, че военните цели на Доналд Тръмп са постигнати:
- Унищожен е флотът на Иран;
- Ликвидиран е капацитетът за балистични ракети и дронове;
- Индустриалната отбранителна база на страната е изравнена със земята.
Относно най-спорния въпрос - ядреното оръжие - Хегсет увери, че според споразумението всеки ядрен материал, който Иран „не трябва да притежава“, ще бъде премахнат. Той напомни, че сред елиминираните фигури е и самият бивш върховен лидер Али Хаменей, убит още в самото начало на войната.
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
„Примирието е само пауза“
Въпреки празничния тон, генерал Кейн предупреди, че американските войски остават в пълна бойна готовност.
„Примирието е само пауза. Нашите войски са готови да възобновят операциите със същата прецизност и скорост, ако бъдат призовани,“ заяви той.
Като пример за смелостта на американските сили бе посочена и спасителната операция за двамата свалени пилоти на изтребители миналия уикенд - история, която според Кейн е „сърцето и душата“ на американската армия.
САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели
Урок за съюзниците
Хегсет не пропусна да отправи критика към останалия свят. Докато Израел бе наречен „смел и способен съюзник“, другите „така наречени съюзници“ бяха посъветвани „да си водят записки“. Това се случва на фона на засилените критики на Тръмп към страните от НАТО и Великобритания през последните месеци.
Брифингът приключи с ясно послание: САЩ са постигнали своята „Военна победа с главно В“, но Пентагонът ще следи под лупа дали Иран ще изпълни и най-малкото условие на споразумението.