„Тръмп избра милостта“: Пентагонът разкри как Иран е бил „притиснат до стената“

В изключително емоционално и на моменти триумфално обръщение от Пентагона, министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и генерал Дан Кейн обявиха края на активната фаза на операция „Епична ярост“ (Epic Fury). Според тях американската мощ „историческа и съкрушителна“ е „унищожила иранската армия“, принуждавайки Техеран буквално да се моли за примирие.

Източник: Getty Images

„Можехме да ги парализираме за минути“

Пийт Хегсет разкри, че Иран е приел условията на Вашингтон под „съкрушителен натиск“. Той подчерта, че ако режимът е бил отказал сделката, следващите цели на САЩ са били гражданската инфраструктура.

Източник: Getty Images

„Президентът Тръмп имаше властта да парализира цялата икономика на Иран за минути, но той избра милостта“, заяви Хегсет.

Шефът на Пентагона разкри военните цели на САЩ в Иран

Той беше категоричен: Иран вече не е заплаха, а армията му е напълно неспособна да води бойни действия за години напред.

„САЩ притежават тяхното небе“, добави той, наричайки днешния ден „велик ден за световния мир“.

Тръмп за Иран: Разбиваме ги от бой

Целите са изпълнени: Край на ядрената заплаха?

Източник: Getty Images

Генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, обобщи резултатите от 38-дневната кампания. Той потвърди, че военните цели на Доналд Тръмп са постигнати:

Унищожен е флотът на Иран;

Ликвидиран е капацитетът за балистични ракети и дронове;

Индустриалната отбранителна база на страната е изравнена със земята.

Относно най-спорния въпрос - ядреното оръжие - Хегсет увери, че според споразумението всеки ядрен материал, който Иран „не трябва да притежава“, ще бъде премахнат. Той напомни, че сред елиминираните фигури е и самият бивш върховен лидер Али Хаменей, убит още в самото начало на войната.

Източник: Getty Images

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

„Примирието е само пауза“

Въпреки празничния тон, генерал Кейн предупреди, че американските войски остават в пълна бойна готовност.

„Примирието е само пауза. Нашите войски са готови да възобновят операциите със същата прецизност и скорост, ако бъдат призовани,“ заяви той.

Като пример за смелостта на американските сили бе посочена и спасителната операция за двамата свалени пилоти на изтребители миналия уикенд - история, която според Кейн е „сърцето и душата“ на американската армия.

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

Източник: Getty Images

Урок за съюзниците

Хегсет не пропусна да отправи критика към останалия свят. Докато Израел бе наречен „смел и способен съюзник“, другите „така наречени съюзници“ бяха посъветвани „да си водят записки“. Това се случва на фона на засилените критики на Тръмп към страните от НАТО и Великобритания през последните месеци.

Източник: Getty Images

Брифингът приключи с ясно послание: САЩ са постигнали своята „Военна победа с главно В“, но Пентагонът ще следи под лупа дали Иран ще изпълни и най-малкото условие на споразумението.