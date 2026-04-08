Полицаи съблякоха униформите си, за да спасят човек, опитал да се самоубие

П олицаи от Стара Загора успели да спасят мъж, който искал да скочи от осмия етаж на университетската болница. Тримата служители на МВР успели да спечелят доверието на пациента, като свалили униформите си и го убедили да се отдалечи от парапета чрез разговор.

Инцидентът е от 7 април, като след получаване на сигнал за мъж, който стои на парапета на болницата, към мястото се отправят трима полицаи от Второ РУ-Стара Загора.

Мъжът е бил на лечение в болницата и е имал психични проблеми. Споделил на полицаите, че го дебнели и искали да го убият със снайпер.

Командирът на отделение Стоян Илиев, полицай Димо Христов и старши полицай Цветомир Нейков съблекли униформите си, тъй като мъжът заявил, че се страхува от полицията. Започнали да разговарят с него и го убедили да дойде при тях за цигара. Когато мъжът се отдалечил от прозореца, го заловили. Мъжът е отведен за лечение в специализирано заведение.