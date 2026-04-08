Очаква ли се скок в цената на яйцата точно преди Великден

Ц ените на яйцата в дните преди Великден няма да отбележат рязък скок, въпреки трудностите в сектора. Това показват очакванията на производителите, които обаче предупреждават за дългосрочни проблеми и все по-сериозна ориентация към външните пазари.

Около 11 хиляди яйца дневно произвежда фермата на Николай Колев край Добрич. Той се занимава с птицевъдство от 14 години и описва сектора като постоянно изправен пред предизвикателства.

„Ако в другите сектори има криза в определен момент, при нас кризата е постоянна, просто причината за нея се променя. Дали ще е войната в Украйна и ще се вдигнат адски много суровините, дали ще е Ковид и ще спре потреблението по ресторанти“, казва производителят.

По думите му проблемите не се изчерпват само с пазарната среда. Птицевъдите се сблъскват с недостиг на работна ръка, както и с нарастващи разходи за енергия и горива, които пряко влияят върху производството.

„Сега започват да се повишават цените на енергоизточниците. Дори нямам представа какви ще бъдат ефектите през следващите три до шест месеца върху производството на царевица и пшеница, а това директно ще се отрази върху цените на фуражите“, предупреждава Колев.

Въпреки всичко, той е категоричен, че поне в краткосрочен план потребителите няма да усетят поскъпване около празниците.

„На едро цената от производител в момента е около 18 евроцента за яйце. Българското производство е по-голямо от вътрешното потребление и без проблем може да задоволи нуждите на пазара“, обяснява пред NOVA той.

По думите му обаче крайните цени в магазините не зависят от фермерите, а основно от политиката на търговските вериги.

Сериозен проблем за голяма част от производителите остава достъпът до вътрешния пазар. Причината е отказът на големите вериги да изкупуват яйца от т.нар. „код 3“ – продукция от кокошки, отглеждани в системи за малки групи.

„Липсата на държавна политика доведе до това, че почти всички големи търговски вериги отказват да купуват яйца от около 70% от производителите“, посочва Колев.

Трудностите при реализацията принуждават фермерите да търсят алтернативи. Миналата година Колев дори организира протест, като продава продукцията си на себестойност на фермерски пазар в Добрич.

„Често се случва да работим на загуба. Сега положението е малко по-добро – остават някакви средства и успяваме да връщаме кредитите, натрупани в предишни периоди“, допълва той.

Днес близо 90% от продукцията на фермата му се изнася в чужбина. Заедно с още пет ферми той създава обединение, което редовно доставя яйца за Западна Европа.

„Направихме обединение от шест ферми и така успяваме да изнасяме редовно. Не само в птицевъдството, а във всички земеделски сектори е важно производителите да се кооперират“, подчертава Колев.

Според него именно кооперирането е ключът към оцеляването на малките и средни ферми – така се намаляват разходите и се засилва позицията им при преговори с големите търговски вериги.

През последните години секторът на птицевъдството в България е силно повлиян от редица външни фактори. COVID-19 пандемия доведе до спад в потреблението, особено в ресторантьорския сектор, докато войната в Украйна предизвика рязко поскъпване на зърното и фуражите.

Допълнителен натиск оказват и политиките на големите търговски вериги в Европа, които постепенно се отказват от яйца от клетки (т.нар. „код 3“) в полза на алтернативни методи на отглеждане. Това поставя много български производители в трудна позиция, тъй като изисква сериозни инвестиции за модернизация.

На този фон износът се превръща във все по-важен канал за реализация на продукцията, а кооперирането между фермерите – в ключов инструмент за оцеляване в силно конкурентна и нестабилна икономическа среда.