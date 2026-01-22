България

„Правосъдие за всеки“ с втори протест срещу Сарафов за денонощие

В четвъртък демонстрацията ще бъде пред сградата на Висшия съдебен съвет

22 януари 2026, 06:49
И нициативата „Правосъдие за всеки“ излиза на втори протест за последното денонощие. Тази сутрин демонстрацията ще бъде пред сградата на Висшия съдебен съвет, докато вътре на редовно заседание се събира Пленумът на институцията.

Мотивът за недоволството за пореден път е постът, който в момента заема Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, а искането им е той да бъде незабавно сменен, предава NOVA.

В сряда вечерта протести и шествия имаше пред съдебните палати в София и в още няколко града в страната.

Източник: NOVA    
