„Правосъдие за всеки“ с втори протест срещу Сарафов за денонощие

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

От минус 5° до 9° - поледици ни чакат и в следващите дни

И нициативата „Правосъдие за всеки“ излиза на втори протест за последното денонощие. Тази сутрин демонстрацията ще бъде пред сградата на Висшия съдебен съвет, докато вътре на редовно заседание се събира Пленумът на институцията.

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

Мотивът за недоволството за пореден път е постът, който в момента заема Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, а искането им е той да бъде незабавно сменен, предава NOVA.

В сряда вечерта протести и шествия имаше пред съдебните палати в София и в още няколко града в страната.