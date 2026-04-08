Свят

Иран затвори напълно Ормузкия проток и заплаши с удари

Иран затвори напълно Ормузкия проток и заплаши с удари
И ран затвори напълно Ормузкия проток в отговор на израелските атаки срещу групировката "Хизбула" в Ливан, предаде Асошиейтед прес.

"Нападението срещу Ливан означава и нападение срещу Иран", заяви генерал Сейед Маджид Мусави, командир на въздушнокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР).

Той предупреди, че иранските сили подготвят "сериозен отговор", без да разкрива повече подробности.

КГИР заплаши с ответни удари, ако Израел не преустанови атаките срещу Ливан, където само днес бяха убити над 254 и ранени повече от 1165 души.

"Само няколко часа след сключването на споразумението за прекратяване на огъня ционисткият режим започна брутално клане в Бейрут. Отправяме строго предупреждение към САЩ и техния съюзник", обяви КГИР в съобщение, разпространено от иранската държавна телевизия.

"Ако нападенията срещу скъпия Ливан не бъдат преустановени незабавно, ние ще изпълним нашия дълг и ще отговорим", допълни КГИР.

Всяко затваряне "е напълно неприемливо", каза на брифинг говорителят на Белия дом Каролайн Ливит.

"Ще повторя очакванията на президента и изискването Ормузкият проток да бъде отворен незабавно, бързо и безопасно", добави тя.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Иран Израел Ормузки проток
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България Преди 41 минути

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 5 часа

България Преди 5 часа

Свят Преди 6 часа

Любопитно Преди 6 часа

България Преди 6 часа

България Преди 6 часа

Свят Преди 6 часа

Свят Преди 7 часа

Любопитно Преди 7 часа

Любопитно Преди 7 часа

България Преди 7 часа

Любопитно Преди 8 часа

Свят Преди 8 часа

България Преди 8 часа

Всичко от днес

От мрежата

