Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент

По време на визитата си в Якоруда премиерът е забелязал, че местните жители се притесняват да изразяват мнението си

Обновена преди 3 минути / 8 април 2026, 10:26
Д о момента 223 души са задържани за изборни нарушения – почти колкото са депутатите в парламента. Те са опитали да подменят волята на гражданите и да заменят народните представители със свои кандидати. Toва заяви министър-председателят Андрей Гюров преди началото на правителственото заседание в сряда.

Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове

По време на визитата си в Якоруда премиерът е забелязал, че местните жители се притесняват да изразяват мнението си.

„Те си мислят, че всичко е свързано с изборите и гласуването – дървата за огрев, топлият обяд, социалните помощи. Това значи, че не са свободни“, коментира Гюров.

Гюров: Иззети са над половин милион евро за купен вот

Той подчерта, че именно тук идва ключовата роля на МВР.

„Полицията трябва да бъде при хората. Тя е гаранция за сигурност и свобода. Органите на реда трябва да са на терен като защита“, добави премиерът.

Тези мерки целят не само пресичане на изборни нарушения, но и осигуряване на спокойствието и правото на свободно изразяване на всички граждани по време на изборния процес.

Андрей Гюров добави, че служебното правителство "няма да слезе на партийния терен, а ще се бори срещу брокерите на вот и срещу тези, които искат да похитят демокрацията".

"Правителството е легитимно, защото е легитимна борбата на гражданите да си упражняват правото на глас свободно", каза Гюров.

По думите му всеки, който гласува, е съюзник на правителството в борбата с купуването на гласове.

"Всеки, който вдъхновява другите да не са безразлични, също е наш съюзник", каза Гюров.

Източник: БТА, София Господинова    
„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Най-красивото Peugeot 308 досега

Дизайнерският отдел на Peugeot е формиран от отличници, моделът наистина изпъква със своята визия, която вече допълва светещо лого отпред и още по-агресивни светлини

Нова провокация: Северна Корея изстреля балистични ракети с малък обсег към Японско море

По-рано Сеул съобщи, че във вторник сутринта севернокорейската армия е изстреляла "неидентифициран снаряд"

„Красива изненада": Обри Плаза ще става майка за първи път

Актрисата Обри Плаза очаква първото си дете от Кристофър Абът тази есен. Щастливата новина за 41-годишната звезда идва година след загубата на съпруга ѝ, а феновете вече забелязаха прикритите ѝ визии по време на Седмицата на модата в Париж

Примирие, но на каква цена: Светът вече гледа на САЩ по друг начин

Поразителното, провокативно изявление на Тръмп, само два дни след подобно грубо изискване в Truth Social, е безпрецедентно за съвременен американски президент. Това промени фундаментално начина, по който останалият свят гледа на САЩ

Тръмп: Примирието с Иран е „пълна победа", уранът ще бъде „напълно уреден"

САЩ ще участват в осигуряването на корабоплаването в Ормузкия пролив, заяви още Доналд Тръмп, часове след като Вашингтон и Техеран постигнаха споразумение за примирие

Самолет "Спартан" транспортира черен дроб за 34-годишен пациент в София

Органът е транспортиран между Габрово и София

След примирието: Пакистан кани САЩ и Иран на преговори

През последните седмици Исламабад постепенно се утвърди като дипломатически мост между Техеран и Вашингтон

Спецакция срещу купуването на гласове в Русенско

Паралелно с това са предприети действия за ограничаване на конвенционалната престъпност

Ракети срещу Израел и Бахрейн часове след примирието с Иран

В същото време експлозии бяха чути в столицата на Бахрейн

Тръмп срещу НАТО: Ще успее ли Рюте да усмири гнева на Вашингтон

В рамките на визитата си в американската столица Рюте, който е в добри лични отношения с президента на САЩ, вероятно ще се опита да смекчи острите критики на Доналд Тръмп към съюзниците от алианса за отказа им да помогнат на Съединените щати и Израел в операцията им срещу Иран

Земетресение разлюля Румъния

Трусът е станал около 5:30 ч. местно време на около 56 км източно от Брашов

В последния момент: Как се стигна до примирието с Иран и какво следва

Според експерти Китай играе ключова роля

Забравена история: Как кралица Елизабет II се озова в селски пъб през нощта

Тази забравена история беше разказана отново от кралския писател Хюго Викърс в последния епизод на подкаста на списание HELLO! „A Right Royal Podcast“

Велика сряда е: Ден на предателството и на покаянието

Отдаваме почит не на личност, а на покаянието на една безименна жена, спомняме си и за предателството на Юда Искариот

Президентът Йотова на среща с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

На 7 април „Информационно обслужване“ АД направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването

Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран също ще преустанови отбранителните си действия

Той отбеляза, че безопасното корабоплаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано за две седмици

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Забравената нощ на кралицата: как Елизабет II почти пренощува в пъб

Edna.bg

Велика сряда – денят на избора между светлината и предателството

Edna.bg

Емил Спасов: Крайно разочарован съм от Переа

Gong.bg

Брахими: Христо Янев винаги успява да даде нещо повече на футболистите

Gong.bg

Разследват жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

Nova.bg

Тръмп: Китай е помогнал за примирието с Иран. Белият дом: Израел също се присъединява към него

Nova.bg