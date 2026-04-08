Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент

Д о момента 223 души са задържани за изборни нарушения – почти колкото са депутатите в парламента. Те са опитали да подменят волята на гражданите и да заменят народните представители със свои кандидати. Toва заяви министър-председателят Андрей Гюров преди началото на правителственото заседание в сряда.

По време на визитата си в Якоруда премиерът е забелязал, че местните жители се притесняват да изразяват мнението си.

„Те си мислят, че всичко е свързано с изборите и гласуването – дървата за огрев, топлият обяд, социалните помощи. Това значи, че не са свободни“, коментира Гюров.

Той подчерта, че именно тук идва ключовата роля на МВР.

„Полицията трябва да бъде при хората. Тя е гаранция за сигурност и свобода. Органите на реда трябва да са на терен като защита“, добави премиерът.

Тези мерки целят не само пресичане на изборни нарушения, но и осигуряване на спокойствието и правото на свободно изразяване на всички граждани по време на изборния процес.

Андрей Гюров добави, че служебното правителство "няма да слезе на партийния терен, а ще се бори срещу брокерите на вот и срещу тези, които искат да похитят демокрацията".

"Правителството е легитимно, защото е легитимна борбата на гражданите да си упражняват правото на глас свободно", каза Гюров.

По думите му всеки, който гласува, е съюзник на правителството в борбата с купуването на гласове.

"Всеки, който вдъхновява другите да не са безразлични, също е наш съюзник", каза Гюров.