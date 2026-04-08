Свят

Мирният план на Иран е капитулация за САЩ

Всички искания противоречат напълно на интересите и политиката на САЩ

Източник: iStock photos/Getty images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп определи мирният план от 10 точки, предложен от Иран, като „работеща основа за преговори” по време на приетото и от двете страни двуседмично примирие.

Докато Белият дом твърди, че договарянето на мира е „много напреднало”, исканията на Иран, оповестени от иранската държавна медия „Нур Нюз”, изглеждат като ултиматум за капитулация на САЩ.

1. САЩ ще гарантират, че никога повече няма да нападат или заплашват с военна сила Иран.

САЩ исторически избягват постоянни споразумения за ненападение с враждебни държави, защото така се ограничава възпирането и военната гъвкавост.

2. Признаване на контрола на Иран над Ормузкия проток.

Тази точка представлява не само пълна промяна на политиката на САЩ, но ще срещне и силната съпротива на всички останали страни край Персийския залив, които третират протока като международен воден път. Ако той бъде признат за ирански, Иран ще може да таксува преминаващите кораби или дори законно да блокира протока.

3. Пълно приемане от САЩ на програмата за обогатяване на уран от Иран.

В момента Иран разполага с уран със съдържание на изотопа 235 от много над 20%, което е напълно достатъчно за използването му като ядрено гориво. Обогатяване над 90% няма друга цел освен създаване на ядрена бомба.

4. Премахване на всички първични санкции на САЩ.

Първичните санкции забраняват на американските компании да правят бизнес с Иран и формират основата на икономическия натиск на Вашингтон върху Техеран. Макар че облекчаването на санкциите е било част от минали преговори, пълното им премахване противоречи на политиката на САЩ.

5. Премахване на всички вторични санкции.

Вторичните санкции санкционират чуждестранни компании и правителства за взаимодействие с Иран, което ги прави още по-мощен инструмент от първичните санкции. Премахването им би отворило пътя на Иран към световните пазари.

6. Прекратяване на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, насочени срещу Иран.

Иран настоява за прекратяване на всички мерки на Съвета за сигурност на ООН, свързани с неговите ядрени и военни дейности. САЩ не могат едностранно да прекратят тези резолюции. Подобна инициатива със сигурност би срещнала сериозна съпротива от другите членки на Съвета за сигурност на ООН, включително и Китай.

 7. Прекратяване на всички резолюции на МААЕ и мерки за ядрен надзор.

Подкрепата на САЩ за строг надзор от МААЕ е основен елемент от глобалната политика за неразпространение на ядрените оръжия. Вашингтон исторически последователно е формулирал ядрените инспекции като неподлежащи на договаряне, което прави това искане фундаментално несъвместимо с политиката на САЩ.

8. Изплащане на обезщетения от САЩ за нанесените военни щети на Иран.

САЩ исторически не изплащат компенсации, репарации или обезщетения за водените от тях войни. Тази мярка би се сблъскала с огромна вътрешна, политическа и правна съпротива в самите Съединени щати.

9. Изтегляне на американските военни сили от Близкия изток.

Въпреки че Вашингтон периодично намалява военното си присъствие в региона, прекратяването му би означавало САЩ да се откажат от един от основните си инструменти за влияние в Близкия изток. Освен това би имало силно негативен ефект върху отношенията с арабските съюзници, които разчитат на САЩ за отбраната си, най-вече срещу заплахата от Иран.

10. Всеобхватно регионално прекратяване на огъня, включително военните действия на Израел срещу „Хизбула”.

САЩ не могат да договарят прекратяване на огъня от името на Израел, а израелски представители вече предупредиха, че настоящото споразумение не обхваща Ливан. Свързването на отделни конфликти в едно споразумение би било правен прецедент.

На практика всяко от тези искания противоречи напълно на интересите и политиката на САЩ и би било еквивалентно на признаване на поражение във войната с Иран.

Сега преговарящите от САЩ и Иран ще използват двуседмичния период на прекратяване на огъня, за да проверят дали някое от условията на предложението може да бъде предоговорено.

Източник: Newsweek, Reuters    
Израел Иран война САЩ
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

