Тежък житейски избор за един от участниците в Кухнята на Ада

Е моционална дилема очаква един от претендентите за голямата награда в Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Талантливият сладкар Цветомир ще се изправи пред своето болезнено минало и ще трябва да вземе решение, което може да се окаже по-трудно, отколкото той е очаквал. Пътят, който избере, ще даде отражение върху вълнуващото му настояще в надпреварата.

Преди емоциите в най-нашумелия ресторант в България да вземат връх обаче, Сините и Червените ще премерят сили в пореден напрегнат сблъсък на колела. Възпитаниците на шеф Виктор Ангелов ще гостуват в Банкя, където българската кулинария ще се преплете с модерната гурме кухня. По-добрите ще се поздравят с победата, а загубилите ги очаква номинация и участие в труден мастърклас.

В битката за имунитет и спасение специален гост ще бъде майсторът на азиатската кухня и личен шеф готвач на японския посланик в България - шеф Тацухико Такахаши. Той ще демонстрира приготвяне на традиционното ястие Тен Дом, което участниците ще трябва да повторят до най-малкия детайл в борба за имунитет и спасение. В края на вечерта, след приключването на поредната тежка резервация, една куртка ще бъде свалена броени дни преди решаващите етапи в състезанието.

