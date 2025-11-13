Гаранция от 5000 лв. за мъжа, прегазил куче в София

П овдигнато е обвинение за причиняване на смърт на гръбначно животно на специализанта д-р Ненад Цоневски, който прегази с колата си кучето Мая в столичния квартал "Разсадника". Наложена му е и парична гаранция от 5000 лева. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, опровергавайки слуховете, че 29-годишният Цоневски е напуснал България, предава NOVA.

"Специализантът се яви с адвоката си в Трето районно управление. Бяха му предявени материалите на обвинението по член 325б от Наказателния кодекс. Той съдейства напълно на разследването", подчерта Николов.

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

Смъртта на 14-годишното куче Мая породи вълна от обществено недоволство. Това доведе и до отстраняването от длъжност на Цоневски. От Военномедицинска академия (ВМА), където той работи, официално обявиха, че няма да упражнява служебна дейност до приключване на разследването. От лечебното заведение подчертаха, че оказват пълно съдействие на компетентните органи, но могат да се произнесат само за професионалните, не и за личните качества на служителя си и не толерират прояви на агресия.

Междувременно стотици хиляди хора подкрепиха петиция с искане за справедлива присъда.

Случаят повдигна и въпроса какво наказание предвижда законът след последните промени, които криминализират по-строго насилието над животни. За да се стигне до присъда, разследващите органи първо трябва да докажат вината на шофьора и да установят дали деянието е извършено умишлено, или по непредпазливост. Едва тогава съдът може да определи наказание. След промените в Наказателния кодекс, влезли в сила от 29 юли тази година, санкциите за подобни престъпления са значително завишени.

Обвиниха лекаря прегазил куче в София

Според НК за проява на жестокост, незаконно умъртвяване или нанасяне на тежко или трайно увреждане на животно, наказанието е лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 1000 до 5000 лева, както е в случая с Мая. Законът обаче предвижда и по-тежка квалификация. Ако деянието е извършено с особена жестокост, по мъчителен начин или на публично място, наказанието е затвор от 2 до 8 години и санкция от 2000 до 10 000 лева.

Инцидентът с Мая стана сутринта на 9 ноември. Охранителни камери заснели как автомобил, управляван от д-р Ненад Доневски, преминава през лежащото на пътя куче. Свидетели, които са се грижили за животното, разказват, че след инцидента то е било в тежко състояние и по-късно починало.

По думите им първоначалната реакция на шофьора е била да отрече. "Попитахме го директно: "Защо уби кучето?" и той каза: "Не съм убил никакво куче, не знам за какво говорите", разказва един от съседите. Според свидетелите водачът многократно е сменил версията си. Първо заявил, че не е видял животното, после - че е решил, че то вече е било мъртво, и накрая е използвал думите, че „умишлено е умъртвил кучето“.