България

Протест срещу кабинета "Радев" в центъра на София

Протестиращите скандираха "Оставка" и издигаха български и украински знамена

Николай Киров Николай Киров

3 юли 2026, 20:24
Протест срещу кабинета "Радев" в центъра на София
Източник: БТА

Г раждани протестират пред сградата на президентството срещу правителството. Демонстрацията под надслов „АНТИРадев“ е организирана в социалните мрежи. Движението по улица "Леге", между сградата на президентството и Националния археологически институт и музей, е затворено. 

"Румен Радев не може да продължава и секунда повече да бъде министър-председател", каза пред събралите се организаторът на протеста Манол Глишев.

Източник: БТА

"Няма да продължаваме да търпим всички лъжи", допълни той.

"Неприятната тема, която ни засяга пряко, слонът в стаята, е войната в Украйна. До България не трябва да стигне това мръсно руско насилие”, обяви Глишев.

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"Радев ни излага на екзистенциална опасност", посочи той.

"Русия в момента управлява нашата икономика", допълни Глишев. 

В района има полицейско присъствие. Протестиращите скандираха "Оставка" и издигаха български и украински знамена, както и знамена на Европейския съюз.

Източник: БТА

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Сияна Димитрова    
Протест Румен Радев АНТИРадев
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