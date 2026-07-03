Протест срещу кабинета "Радев" в центъра на София

Г раждани протестират пред сградата на президентството срещу правителството. Демонстрацията под надслов „АНТИРадев“ е организирана в социалните мрежи. Движението по улица "Леге", между сградата на президентството и Националния археологически институт и музей, е затворено.

"Румен Радев не може да продължава и секунда повече да бъде министър-председател", каза пред събралите се организаторът на протеста Манол Глишев.

Източник: БТА

"Няма да продължаваме да търпим всички лъжи", допълни той.

"Неприятната тема, която ни засяга пряко, слонът в стаята, е войната в Украйна. До България не трябва да стигне това мръсно руско насилие”, обяви Глишев.

„Анти-Радев: Време е за свобода“: Първи протест срещу новото правителство в София

"Радев ни излага на екзистенциална опасност", посочи той.

"Русия в момента управлява нашата икономика", допълни Глишев.

В района има полицейско присъствие. Протестиращите скандираха "Оставка" и издигаха български и украински знамена, както и знамена на Европейския съюз.