„Анти-Радев: Време е за свобода“: Първи протест срещу новото правителство в София

С амо месец след сформирането на новото правителство, в центъра на София избухна първият организиран протест срещу кабинета „Радев“. Граждани се събраха на площад „Независимост“ под надслов „Анти-Радев: Време е за свобода“, за да изразят категоричното си несъгласие с предлагания бюджет до края на годината и с курса на външната политика на страната. Скандиранията за оставка започнаха още в първите минути на демонстрацията, като протестиращите обявиха, че няма нужда да се чакат традиционните сто дни толеранс, за да стане ясно, че новото управление няма да превърне България в нормална държава, съобщава NOVA.

Източник: БТА

Основните критики на недоволните са насочени към геополитическата ориентация на новото правителство, което според тях вече е злепоставило страната пред международните съюзници. Демонстрантите алармират, че се прави явен опит за връщане на България в руската сфера на влияние, и настояват за ясни отговори около скандалния договор с турската компания „Боташ“. Друг сериозен мотив за недоволството е пълната липса на действия по разграждането на корупционния модел „Борисов-Пеевски“, което е било сред очакванията на обществото.

Източник: БГНЕС

Икономическата политика на кабинета също се оказа взривоопасна тема, като гражданите се обявиха твърдо против параметрите на предложената план-сметка. Присъстващи на площада споделят, че новите промени в бюджета не предлагат добра алтернатива за развитие и на практика преповтарят същия финансов рамков модел, който вече е свалил предходното правителство.

Според събралите се на площада всяко едно действие на новото управление дотук застрашава европейския път на страната и поставя под въпрос нейното бъдеще.